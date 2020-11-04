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Rus turistin cenaze teşhisine gelen eşinin yıkıldığı an

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 15:34 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında batan teknede boğularak yaşamını yitiren Rusya vatandaşı Daniiaar Mukhitov’ın cesedi işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında batan teknede boğularak yaşamını yitiren Rusya vatandaşı Daniiaar Mukhitov’ın cesedi işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Morga eşinin cesedini teşhis etmek için gelen Alfiya Mukhitova ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Olay dün saat 11.00 sıralarında Alanya Kalesi açıklarındaki Fosforlu Mağarası yakınında meydana geldi. Rus turistlerden oluşan kafileyi taşıyan ’Baba Selavi’ isimli tur teknesi, Cilvarda Burnu’ndaki kayalık bölgeye yaklaşık 50 metre yakında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede su alan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayan turistlerin bazıları kayalıklara ulaşırken bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve ihbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı. Ekipler, 5’i mürettebat, 32’si turist olmak üzere 37 kişiyi zodyak botlara alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi. Tekne enkazında Rus uyruklu Daniiaar Mukhitov’un (37) kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerinde Sahil Güvenlik Dalış Timi harekete geçerek teknede Mukhitov’un cansız bedenine ulaştı.

Tekne kaptanı adliyeye sevk edildi
Olay sonrası teknenin kaptanı Ali K. (33) gözaltına alındı. Ali K. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşi gözyaşlarına hakim olamadı
Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri morguna konulan Mukhitov’un cesedi, burada işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Eşinin cesedini teşhis için morga gelen Alfiya Mukhitova (33) ise uzun süre tabutuna bakarak gözyaşlarına hakim olamadı.

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