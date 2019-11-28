Rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, bir Rus turistin ölümüyle sonuçlanan deniz paraşütü kazası davasında tutuklu yargılanan su sporları firması sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez, tahliye edildi. 400 metre açıkta yaşanan kaza anını anlatan Çürümez, “Şiddetli rüzgar paraşütü yukarı doğru çekti. Vinçle halatı tekrar çekmeye çalıştıysam da, teknenin arka pervane kısmı yukarıya kalktı ve havada kaldı. Sonra ise paraşütün halatı koptu ve sahile sürüklendi" dedi.

Olay, 14 Eylül günü saat 17.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Rus uyruklu Tatyana Mitrofanov ve oğlu Mark Mitrofanov (19), sahilde su sporları merkezinden teknenin arkasına bağlanan deniz paraşütüyle yaklaşık 60 metre havalandı. Bir süre sonra paraşütün bağlı olduğu halat koptu. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen paraşüt, Akdeniz Bulvarı'ndaki otelin bahçesindeki palmiye ağaçlarına takıldı.

Durumu fark edenler sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kurtarma ekipleri gelene kadar Tatyana Mitrofanov ve oğlu, yaklaşık 20 metreden otelin bahçesine düştü. Ağır yaralanan Mark Mitrofanov tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken annesi Tatyana Mitrofanov taburcu oldu. Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez tutuklandı.