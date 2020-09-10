Rus turistler Antalya'da sıcak havanın tadını çıkartıyor

Eylül ayı ile birlikte Rusya'da hava sıcaklığı ciddi oranda düşmeye başlarken, sıcak bölgelerde tatil yapmayı seçen Rus turistlerin tercihlerinin başında Kemer ilçesi yer alıyor. Son günlerde hava sıcaklığının 35 derece civarında hissedildiği ilçeye tatile gelen turistler, koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin alındığı tesislerde havuzlara girip, güneşlenerek tatilin tadını çıkarıyor.

'BURADA HER ŞEY GÜZEL'

İlçe merkezinde bulunan otele tatile gelen Polina Kompaniçenko, "İkinci kez Türkiye'ye geliyorum. Covid-19 ile ilgili olarak burada her şey normal. Personel sürekli maske takıyor. Mesafeleri koruyorlar sürekli olarak. Deniz yakında ve hava sıcak. Biz Moskova'dan geldik, orada havalar artık ılık burada ise sıcak ve güneşli. Her şey çok güzel biz çok beğeniyoruz" dedi.

'BURAYA GELMEYİ SEVİYORUM'

Daria Goragina, "Türkiye'ye 10 kere geldim. Şu anda sadece gençlerin olduğu bir otelde tatil yapıyorum ve çok beğendim. Covid-19 ile ilgili olarak da personellerin hepsi maske takıyor ve mesafe kurallarına uyuyorlar. Çok da güzel bir yer burası. Benim şehrim Samara'da şu anda hava sıcaklığı 20 derece civarında ve burada 30 ila 35 derece arasında sanırım. Çok güzel bir hava var benim için. Bu nedenle seviyorum buraya gelmeyi" diye konuştu.