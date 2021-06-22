Rus Turistler Bugün İtibariyle Türkiye'ye Uçmaya Başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle, Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlaması getiren Rusya’nın, bugün itibariyle bu yasağı kaldırmasıyla birlikte Rus turistler, Antalya’ya gitmeye başladı.

Rusya’dan Türkiye’ye Rus turistleri taşıyan Türk Hava Yolları’na ait Moskova Antalya seferini yapan uçak sabah erken saatlerde Antalya Havalimanı’na indi. Yapılan ilk seferle birlikte 132 Rus yolcu Antalya’ya geldi. Antalya’ya sadece bugün yapılacak uçuşlarla 12 bin Rus turistin gelmesi bekleniyor.

Bu yaz sezonunda Rusya’dan Türkiye’ye yaklaşık 3 milyon civarında turistin gelmesi bekleniyor.

Rusya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırması amacıyla bir süre önce Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir süre önce Moskova’ya giderek temaslarda bulunmuşlardı.

Görüşmelerin ardından Rusya’dan bir heyet de Türkiye’ye giderek Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Türkiye’yle birlikte ABD, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda, Belçika ve İtalya’ya da yeniden uçuşların başlatılmasına karar verdi.

Rusya’da son verilere göre son 24 saatte 17 bin 114 yeni vaka görülürken 435 kişi de hayatını kaybetti. Rusya son günlerde özellikle Delta varyantı olarak bilinen Corona virüsü varyantının etkili olduğu belirtiliyor.

