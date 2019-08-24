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Rus turistler ile Türk gençlerin kavgası, sosyal medya canlı yayınında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın turistik ilçesi Alanya'da, 2'si kadın 3 Rus turist ile Türk gencin kavga ettiği anlar, sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.

Rus turistler ile Türk gençlerin kavgası, sosyal medya canlı yayınında

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın turistik ilçesi Alanya'da, 2'si kadın 3 Rus turist ile Türk gencin kavga ettiği anlar, sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı. Adının 'İsmail' olduğu belirtilen gencin, yayında kavgayı gören 2 arkadaşı da olay yerine gelip, kavgaya karıştı.
Olay, salı günü, Alanya sahilinde, araç trafiğine kapalı yolda meydana geldi. Motosikletiyle bekleyen ve adının 'İsmail' olduğu belirtilen genç, yolda yürüyen Rus erkek turiste, İngilizce olarak "Gel gel sen, gel buraya. Sizinle konuşacağım" diye seslendi. Bunun üzerine yanına gelen Rus turist, gençle tartışmaya başladı. Rus turist, tartışmanın büyümesiyle motosikleti rüzgarlığından tutup, devirdi. Bunun üzerine İsmail adlı genç, koşarak, Rus turiste tekme attı sonra da yumrukladı.
CANLI YAYIN YAPTI
Olayı gören gencin arkadaşı, kavgayı ayırmaya çalışırken, diğer arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı İsmail adlı genç, uzun süre Rus turiste küfretti. Arkadaşının yardımıyla motosikleti yerden kaldıran genç, yanına gelen turiste yeniden saldırdı. Rus turist de motosikleti tekrar devirip, yanından uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine İsmail adlı genç, uzaklaşan turiste tekme ve yumruk attı. Çevredekiler ve arkadaşları araya girip, kavgayı önlemeye çalışırken, Rus turist de aynı saldırıyla gence karşılık verdi. Küfürleşen taraflar, çevredekilerin çabasına rağmen bir türlü sakinleşmedi.
RUS KADINLAR DA TEKME ATTI
Bir süre sonra Rus turistin 2 kadın arkadaşı da gelerek, kavgaya dahil oldu. Kadınlardan biri, İsmail adlı gence saldırıp, tekme attı. Dengesini kaybedince yere düşen kadın, genci de itip, düşürdü.
KAVGAYI CANLI YAYINDA GÖRÜP GELDİLER
Bu sırada kavganın olduğu yolun altındaki plajda oturan gencin 2 arkadaşı da canlı yayında kavgayı görünce olay yerine geldi. Önce kavgayı ayırmayan çalışan 2 kişi, daha sonra Rus turistleri dövmeye başladı. Kadın turistin saçından tutup çeken gençler, yere düşürdü.
POLİSTEN MÜDAHALE
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bir süre sonra olay yerine gelen polis ve bekçiler, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Yaklaşık 10 dakika süren ve tamamı sosyal medyada canlı yayınlanan kavgaya karışan taraflar, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Rus turistler ile Türk gençlerin kavgası, sosyal medya canlı yayınındaRus turistler ile Türk gençlerin kavgası, sosyal medya canlı yayınındaRus turistler ile Türk gençlerin kavgası, sosyal medya canlı yayınındaRus turistler ile Türk gençlerin kavgası, sosyal medya canlı yayınında

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