Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, kış ortasında yazı yaşadı. Ruslar, Kekova'da denize girip, yüzdü.

Rus turistlerin Demre'ye ilgisi kış aylarında da sürüyor. Rus turistler Demre'de önce kendileri için kutsal sayılan Noel Baba'nın mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti'ni gezdi. Öğle yemeğinin ardından Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıkan turistler, ilk durak olan Batık Kent'i ziyaret etti. Turistlerin Batık Kent'i izleyip, bol bol fotoğraf ve görüntü çektiği yat daha sonra rotasını Simena Antik Kenti'ne çevirdi. Simena Antik Kenti önünde yattan turistler, bir kartal yuvasını andıran ve kışın sessizliğe bürünen antik kenti izledi.

Yat 45 dakikalık yüzme molası verilince 15 derece hava sıcaklığı, 18 dereceye ulaşan deniz sıcaklığı ve masmavi denizi gören Rus turistlerin bir bölümü kendini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Batı Torosların doruklarındaki kar manzarası eşliğinde yüzen turistler arasında çocuklar da yer aldı. Bazı turistler yarım saat suda kaldı. Rus turistler, kendi ülkelerinde her yer buzla kaplıyken Demre'de denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Rus Kostantin Gantin, "Bu havada, kışın ortasında burada yüzmek benim için rüya gibi. Kekova'ya gelince, tatilin sadece otelde vakit geçirmek olmadığını anladım. Burada deniz, tarih ve doğa bir harika" dedi.

Rus Kuzunr Kceme ise, "Kış günü 16- 17 derece sıcaklık bizim için yaz demek. Benim geldiğim şehirde hava buz kesiyordu. Burada kış mevsiminde denize girdim. Benim için harika bir gün oldu. Su çok güzeldi. Çok mutluyum ve buraya tekrar hem kışın geleceğim" diye konuştu.

Kış ortasında denize giren İgor Chuykov da şöyle konuştu:

"İlk kez Türkiye'ye kışın geldim. Ben emekli denizci generalim. Rusya'da yaşadığım şehir şu an buzla kaplı. Burada hava çok güzel. Deniz bir harikaydı. Bolca yüzdüm. Kış ortasında denize girmenin mutluluğu içindeyim. Oldukça sağlıklıyım bugün."

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