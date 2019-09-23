Rus turistlerden kivi hasadı

- "Burası bizim için inanılmaz bir macera oldu"

Kiviyi Rusya'da sadece manavlarda gördüklerine vurgulayan Mutlutürk, "Rusya'da tropikal meyveler yetişmiyor. Bahçede kendi ellerimizle kivi topladık. Çok güzel bir gün geçirdik. Burası bizim için inanılmaz bir macera oldu." dedi.

Nailya Şafikova ise kivinin ağacını daha önce hiç görmediğini ve nasıl yetiştiğini bilmediğini ifade etti.

Olga Muravieva da "Kivinin nasıl yetiştiğini bilmiyordum. Kivi patates gibi yerin altında yetişiyor zannediyordum. Üzüm gibi olduğunu düşünmemiştim. Benim için çok ilginç oldu. Türk insanı çok çalışkan. Türkleri çok seviyorum." diye konuştu.

Bahçenin sahibi Cemil Cılız, yeni sezondaki kivi hasadına başladıklarını, turistlerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını bildirdi.

Özellikle Rus misafirlerin ilgisinin yüksek olduğuna değinen Cılız, şöyle konuştu:

"Bugün Rusya'dan gelen misafirlerimiz hasada katıldı. Burada tarım, turizm ve kültürü bir arada yaşattığımız için aynı zamanda alternatif turizm yapıyoruz. Bu da turistlerin çok hoşuna gidiyor. Tepkileri çok güzel. İnsanlar öncelikle kendisini buranın bir parçası gibi görüyor. Gelenlerin çoğu ömründe ilk defa kivi ağacı ve hasadını görüyor. Bu yüzden burada oldukça mutlu ayrılıyorlar. Bu yıl 10-12 ton civarında rekolte bekliyoruz."

