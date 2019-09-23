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Rus turistlerden kivi hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen etkinlikte işçilerle kivi toplayan Rus turistler, eğlenceli zaman geçirdi - Rus turist Olga Muravieva: - "Kivinin nasıl yetiştiğini bilmiyordum. Kivi patates gibi yerin altında yetişiyor zannediyordum. Üzüm gibi olduğunu düşünmemiştim. Benim için çok ilginç oldu"

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde daha önce sadece manavlarda gördükleri kivinin hasadına katılan Rus turistler eğlenceli bir gün geçirdi.

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Çörüş Mahallesi'nde çiftçilerin kivi hasadına 15 Rus turist de eşlik etti.

Bahçede çalışan işçilerle kivi toplayan turistlerin oldukça mutlu oldukları görüldü.

Mahalle muhtarı Rafik Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çörüş'ün bölgelerindeki en fazla kivi üretilen yer olduğunu söyledi.

Yılda ortalama 50 ton kivi ürettiklerini belirten Akça, kivinin mahalleye ekonomik olarak önemli bir katkı sağladığını kaydetti.

Düzenledikleri etkinliğe katılan turistlerle kivi topladıklarını ifade eden Akça, turistlerin güzel zaman geçirdiğini dile getirdi.

Akça, kivi hasadında genelde kadınların çalıştığını, yevmiye olarak 60-70 lira kazandıklarını bildirdi.

- "Burası bizim için inanılmaz bir macera oldu"

Turist grubuna mihmandarlık yapan Liliya Mutlutürk, daha önce ziyaret ettiği kivi bahçelerini arkadaşlarının görmesini istediğini söyledi.

Kiviyi Rusya'da sadece manavlarda gördüklerine vurgulayan Mutlutürk, "Rusya'da tropikal meyveler yetişmiyor. Bahçede kendi ellerimizle kivi topladık. Çok güzel bir gün geçirdik. Burası bizim için inanılmaz bir macera oldu." dedi.

Nailya Şafikova ise kivinin ağacını daha önce hiç görmediğini ve nasıl yetiştiğini bilmediğini ifade etti.

Olga Muravieva da "Kivinin nasıl yetiştiğini bilmiyordum. Kivi patates gibi yerin altında yetişiyor zannediyordum. Üzüm gibi olduğunu düşünmemiştim. Benim için çok ilginç oldu. Türk insanı çok çalışkan. Türkleri çok seviyorum." diye konuştu.

Bahçenin sahibi Cemil Cılız, yeni sezondaki kivi hasadına başladıklarını, turistlerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını bildirdi.

Özellikle Rus misafirlerin ilgisinin yüksek olduğuna değinen Cılız, şöyle konuştu:

"Bugün Rusya'dan gelen misafirlerimiz hasada katıldı. Burada tarım, turizm ve kültürü bir arada yaşattığımız için aynı zamanda alternatif turizm yapıyoruz. Bu da turistlerin çok hoşuna gidiyor. Tepkileri çok güzel. İnsanlar öncelikle kendisini buranın bir parçası gibi görüyor. Gelenlerin çoğu ömründe ilk defa kivi ağacı ve hasadını görüyor. Bu yüzden burada oldukça mutlu ayrılıyorlar. Bu yıl 10-12 ton civarında rekolte bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa hasat Kivi Rus turist

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