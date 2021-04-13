Turistlerden Rusya'nın kararına tepki: ''Rus halkı çok üzgün"

Rusya’nın artan korona virüsü vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye seyahati 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırması kararının ardından gözler Türkiye’de tatil yapan Rus turistlere çevrildi. Antalya’nın önemli turizm merkezi Kundu bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otellerde tatil yapan Rus turistler, alınan karardan ötürü Rus halkının üzgün olduğunu belirtti. Turistler, alınan karar sonucunda birçok kişinin rezervasyonunu iptal ettiğini ifade ederek, karara tatile gelecek olan kişilerin hazırlıksız yakalandığını söylediler.

Uzun zamandır tatillerini Türkiye’de yaptığını ifade eden Sonya Ritikova, “Çocukluktan beri geliyorum. Bütün personel burada maskesini takıyor. Aynı zamanda aşı olmuş personel de var. Sosyal mesafeye de uyuluyor. Bence şu an bütün Ruslar çok üzgün. Özellikle Mayıs kutlamasında buraya geliyorlardı” dedi.

''RUS HALKI ÇOK ÜZGÜN''

5 yıldır tatil tercihlerini Türkiye’den yana kullandığını belirten Mariya Voladina, “Buranın havası çok sıcak. İnsanlarını çok seviyorum. Çok sıcakkanlılar. Bundan sonra da gelmeyi düşünüyoruz. Covid-19 önlemlerinin iyi olduğunu görüyoruz. Bütün personel maske takıyor. Dışarıda da maske takıyorlar. Alınan seyahat kısıtlaması kararı hem ekonomik olarak hem de tatil acısından kötü oldu. Rus halkı çok üzgün” açıklamasına yer verdi.