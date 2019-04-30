Rus turistlere, festival havasında karşılama

Fraport TAV Antalya Havalimanı Eş Genel Müdürü Deniz Varol, yüksek turizm sezonunun bugün itibarıyla açıldığını, 24 saat içinde 250 uçağın Antalya Havalimanı'na ineceğini söyledi. Bunun da her 6 dakikada 1 uçak anlamına geldiğini belirten Varol, "30 Nisan günü yaklaşık 35 bin Rus yolcu Antalya Havalimanı'ndan giriş yapacak. Yoğun bir 24 saat, diyebiliriz. '747' diye adlandırdığımız büyük gövdeli 2 katlı uçakların da indiğini gördüm. Buna çok sevindim. 2018 bir rekor yılıydı. Antalya Havalimanı olarak 4,5 milyon Rus turisti ağırladık. Biz bunun daha artmasını istiyoruz" diye konuştu.

2018 ile 2019 yılının ilk 3 aylık dönemini kıyasladıklarında yüzde 50'ye varan Rus turist artışı gözlemlediklerini anlatan Varol, "Rus yolcular, Antalya Havalimanı için ana yolcu grubu olarak nitelendirdiğimiz turist grubu. Her adım, her pazarlama, her tanıtım çok önemli. Buradaki etkinlik de bu pazarlama ve tanıtımlara katkı sunuyor. Sezonun bu coşkuyla geçmesini istiyoruz" dedi.

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