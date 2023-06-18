Rus turistleri taşıyordu... Tur midibüsü, TIR'a arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var, kaza anı kamerada

Antalya'daki feci kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ilıca Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Alanya'dan Antalya Havalimanı'na yolcu taşıyan Nuri Okudan idaresindeki tur midibüsü, akaryakıt istasyonu önünde park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

ŞOFÖR ÖLÜ, 5 TURİST YARALI

Kazada midibüsün sürücü koltuğunda sıkışan Nuri Okudan hayatını kaybetti. Minibüste yolcu olarak bulunan 33 Rus turistten 5 turist yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Manavgat'taki hastanelere, diğer yolcular da araçlarla havalimanına götürüldü.

"YANGINI SÖNDÜRDÜK, YARALILARI ÇIKARDIK"

Kazayı görüp yaralılara yardımcı olan akaryakıt istasyonu çalışanı Sadık Duman, TIR'ın yaklaşık 10 dakika önce yol kenarına park ettiğini belirterek, "Midibüs TIR'a arkadan çarpınca yardıma gittik. Midibüste kıvılcım, duman çıkmaya başladı. Yangını söndürdük. Yaralıları çıkardık" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüsün, park halindeki TIR'a çarpması yer aldı.

(DHA)

