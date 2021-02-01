Rus turistlerin deniz aşkına sağanak yağış da engel olamadı

Antalya, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altına girdi. İl genelinde etkili olan sağanak yağış Rus turistlerin denize girmesine engel olmadı. Sağanak yağışa rağmen Konyaaltı Sahiline gelen Rus turistler denizin keyfini doyasıya çıkarırken Rusya’da bu mevsimde kar yağışı olduğunu, Antalya’da yağmurun altında denize girmenin inanılmaz bir duygu olduğunu belirttiler. Öte yandan, amatör balıkçılıklar da yağmurlu havaya aldırış etmeden Konyaaltı Sahiline gelerek oltalarını denize salladı. Amatör balıkçıların oltalarına çok sayıda balon balığı takıldı.

“RUSYA'DA BU MEVSİMDE KAR YAĞIYOR”

Moskova’dan Antalya’ya tatile gelen Rus turist Barina İvanov, “Çok iyi hissediyoruz. Türkiye’de her şey yolunda. Rusya’da bu mevsimde kar yağıyor ve mont giyiyoruz. Antalya’da denize girmemiz inanılmaz. Yağmur yağıyor ama su soğuk değil” dedi.

İHA

