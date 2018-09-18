Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, son bir sene içerisinde Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde ciddi anlamda gelişme yaşandığını söyledi.

Yerhov ve beraberindeki heyet Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Yerhov, ziyarette yaptığı konuşmada, Trabzon'u ziyaret etmenin kendileri için önemli olduğunu, kente gelmekte geciktiğini belirterek, şunları söyledi:

"Son bir sene içerisinde Rus-Türk ilişkileri çok ciddi anlamda gelişme yaşıyor. Bu bir sene içerisinde devlet başkanımız 3 kere Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Hükümet başkanı olarak adlandırdığımız Sayın Başbakanımızın Türkiye'ye ziyareti olmuştur. Bir kere Meclis Başkanımızın. Bakanlık düzeyinde sürekli bir yoğunluk, heyet trafiği vardı. O sebepten dolayı işlerimiz oldukça yoğundu."

Yerhov, Trabzon'un tarihiyle, gelenekleriyle ve Türk tarihine katkısıyla meşhur bir şehir olduğunu kaydetti.

Kentteki Rusya Başkonsolosluğunun çok iyi bir durumda olduğuna dikkati çeken Yerhov, şöyle dedi:

"Rusya Federasyonu Başkonsolosluğunun bulunduğu bir il Trabzon. Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde Ankara Büyükelçiliğimiz dışında Rusya Federasyonu'na ait 3 konsolosluk mevcuttur. Hem bu bölgede ikamet eden Rus vatandaşlara bazı hizmetleri sunmak hem de Trabzon ve diğer illerin iş dünyasına bir takım hizmetler sağlamak adına faaliyet gösteriyoruz."