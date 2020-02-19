Rus uçağı iniş takımları açılmayınca panik yaşandı

Almanya’nın başkenti Berlin’den havalanan Rus yapımı SSJ-100 tipi yolcu uçağı, Moskova’da bulunan Vnukovo Havaalanı’na inişe geçtiği sırada ön takımları açılmadı. Bunun üzerine pilot, Moskova semalarında tur atmaya başlayarak iniş takımlarının açılması için denemeler yaptı.

Havaalanında acil koduyla hazırlıklar yapılırken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölgeye gönderilmek üzere ek ekiplerin hazırlandığını açıkladı. Pilotun son denemesinden sonra Rus uçağının ön takımları açıldı. Uçağın sorunsuz bir şekilde havaalanına indiği açıklandı. Yerel saatle 21.20’de havaalanına inmesi gereken uçak, 22.23’te iniş yapabildi.

RUS BAKAN YOLCULAR ARASINDAYDI

Uçakta Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’un da bulunması tedirginliği arttırdı. Uçağın inişiyle birlikte yolcular tahliye edilirken yaşanan teknik sorunun araştırılması için uçağın hangara çekilmesinin ardından incelemelerde bulunulacağı açıklandı. (İHA)

