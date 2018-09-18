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Rus uçağı vurulurken, patlama KKTC'de de duyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

SURİYE savunma sisteminden fırlatılan füzenin, Rus askeri uçağını düşürmesi sırasında çıkan patlama sesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de duyuldu.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- SURİYE savunma sisteminden fırlatılan füzenin, Rus askeri uçağını düşürmesi sırasında çıkan patlama sesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de duyuldu.
Rusya'ya ait İl-20 model, 15 kişilik askeri mürettebat taşıyan uçak, Suriye tarafından düşürüldü. Uçakta kurtulan olmadığı bildirildi. Diğer taraftan, Suriye savunma sisteminden fırlatılan füzenin, Rus askeri uçağını düşürmesi sırasında çıkan patlama sesi, KKTC'nin Gazimağusa ve İskele kentlerinde de duyuldu. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, patlama sesiyle kentte kısa süreli panik yaşandığını bildirdi.
KKTC medyası da olayla ilgili olarak, "Patlama sesi nedeniyle endişe dolu anlar yaşandı" yorumuna yer verdi.

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