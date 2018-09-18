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'Rus uçağını rejim yanlışlıkla düşürdü' iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

RUSYA, İSRAİL'İ SUÇLADI Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye’de bulunan Hmeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus askeri uçağının rejim güçlerince yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı.

RUSYA, İSRAİL'İ SUÇLADI
Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye’de bulunan Hmeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus askeri uçağının rejim güçlerince yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, buna sebep olduğunu öne sürdüğü İsrail’i 15 askerlerinin ölümüne neden olmakla suçladı.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rus askerlerini taşıyan uçakla Akdeniz üzerinde İsrail’in 4 savaş uçağıyla Lazkiye’ye yaptığı saldırı sırasında temasın kesildiğini hatırlatıldı. Yapılan araştırmada uçaklarının Suriye’ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail’in buna sebep olduğuna değinilerek, “Uçağımızı Suriye düşürdü ve buna İsrail’in sorumsuzluğu neden oldu" denildi.
Açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının pilotlarının Rus uçağını, Suriye ordusunun füze savunma sistemlerinin bulunduğu alana sürükleyerek kalkan olarak kullandığı kaydedildi.

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