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Rus uçakları İdlib’i vurdu: 5’i çocuk 10 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 23:36 | Son Güncelleme

Rusya Hava Kuvvetleri, İdlib kırsalındaki sivil hedefleri ikinci kez vurdu, 5’i çocuk 10 sivil hayatını kaybetti.Rusya Hava Kuvvetleri “gerilimi azaltma bölgesi” ilan edilen Suriye’nin İdlib şehrine hava saldırısı düzenledi.

Rusya Hava Kuvvetleri, İdlib kırsalındaki sivil hedefleri ikinci kez vurdu, 5’i çocuk 10 sivil hayatını kaybetti.
Rusya Hava Kuvvetleri “gerilimi azaltma bölgesi” ilan edilen Suriye’nin İdlib şehrine hava saldırısı düzenledi. Bu hafta ikinci hava saldırısı düzenleyen Rus uçakları, muhaliflere ait sığınakları hedef aldı. Sivil savunma kaynaklarına göre, hava saldırılarında 5’i çocuk, 10 sivil hayatını kaybederken 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Muhaliflere ait hava trafiği gözlem evi, "Lazkiye bölgesindeki Hımeymim askeri üssünden kalkan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, İdlib geneline saldırılar düzenliyor” açıklamasında bulundu.
Aynı uçaklar sabah saatlerinde Serakib ilçesi kırsalında bulunan bir çadır kenti vurmuş, 2 sivil ölmüş, 19 sivil yaralanmıştı.

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