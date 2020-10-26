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Rus uçakları Türkiye destekli savaşçıları hedef aldı: 78 ölü

26.10.2020 17:30 | Son Güncelleme

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye destekli milislerin eğitim kampını hedef aldığı ve saldırıda en az 78 savaşçının öldüğü bildirildi.

Rus uçakları Türkiye destekli savaşçıları hedef aldı: 78 ölü

Rusya, Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) eğitim kampını hedef aldı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın hava saldırısında SMO'ye bağlı 78 savaşçının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gözlemevi, saldırı düzenlenen kampın, Türkiye'nin müttefiki Sünni İslamcı grupların çatı örgütü olan Feylaku'ş Şam'a ait olduğunu, saldırıda 100 savaşçının da yaralandığını duyurdu. Açıklamada, yaralıların büyük bölümünün durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı da askeri muhalif kaynaklara dayandırdığı haberinde İdlib'in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu SMO'ye bağlı Feylaku'ş Şam güçlerinin Rus savaş uçakları tarafından havadan vurulduğunu ve eğitim alanına düzenlenen saldırıda çok sayıda SMO unsurunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Ateşkes dönemindeki en ağır operasyon"

2014 yılında kurulan ve 19 farklı silahlı gruptan oluşan Feylaku'ş Şam'ın, kampta eğitilen 150 savaşçı için önümüzdeki günlerde mezuniyet töreni düzenlemeyi planladığı belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, saldırının Moskova ile Ankara arasında 5 Mart'ta varılan mutabakatla yürürlüğe giren kırılgan ateşkes dönemindeki en ağır operasyon olduğuna işaret etti.

Türkiye destekli muhalif gruplardan Ulusal Kurtuluş Cephesinin sözcüsü Mustafa Naci de saldırının Rus savaş uçaklarınca düzenlendiğini belirterek "Ulusal Kurtuluş Cephesi bu suç eylemine, çeşitli bölgelerdeki Esad çeteleri ve Rus milislerini roket atışlarıyla hedef alarak karşılık vermeye başlamıştır" dedi.

Rus ordusundan Pazartesi günü yapılan açıklamada hava saldırısı konusuna değinilmeyerek İdlib'deki ateşkes çabalarının gözlemlenmesine devam edildiği bildirildi.

DW,dpa/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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