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Rus uçakları ve Esad rejiminden İdlib’e saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:48 | Son Güncelleme

Rus savaş uçakları İdlib kırsallarındaki el-Bara beldesine düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.Suriye’de Esad rejimi destek veren Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşim bölgeleri vurmaya devam ediyor.

Rus savaş uçakları İdlib kırsallarındaki el-Bara beldesine düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Suriye’de Esad rejimi destek veren Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşim bölgeleri vurmaya devam ediyor. Rus savaş uçakları İdlib kırsallarına 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3’ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Esad rejimi ve Rusya, sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşim noktalarına hem havadan hem karadan saldırılar düzenliyor. Esad’ın el-Bara beldesine yönelik hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti.
Saldırılarda şimdiye kadar 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

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