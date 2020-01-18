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  4. Rus uçaklarından Halep’e hava saldırısı: 2’si çocuk 4 ölü

Rus uçaklarından Halep’e hava saldırısı: 2’si çocuk 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep’in Bala köyüne düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 2’si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları gece saatlerinde Halep’in batısındaki Bala köyüne 4 hava saldırısı düzenledi.

Rus uçaklarından Halep’e hava saldırısı: 2’si çocuk 4 ölü

Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep’in Bala köyüne düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 2’si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları gece saatlerinde Halep’in batısındaki Bala köyüne 4 hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilisi yaptığı açıklamada, hava saldırılarında sivil bölgelerin hedef alındığını ifade ederek saldırı sonucu anne, baba ile 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.
Öte yandan Esad rejimi ve Rus güçleri dünden bu yana Halep’in batısındaki bölgelere hava ve karadan ağır saldırıları düzenliyor.

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