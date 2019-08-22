Rus Üniversitesinden ODTÜ Rektörü Kök'e onursal doktora

SELMA KASAP - Kazan Federal Üniversitesince, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'e, özellikle Tataristan'daki petrol rezervlerinin çıkarılmasına ilişkin bilimsel araştırmalara ve bu alanda insan gücünün yetiştirilmesine katkıları dolayısıyla onursal doktora ünvanı verildi. Rektör Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kazan Federal Üniversitesinin, araştırma ve geliştirme konularında dünya çapında rekabet gücünü artırmak ve küresel olarak ilk 100 üniversite arasında saygın bir pozisyonda yer alma amacını taşıdığını, bu üniversitede Nobel ödüllü 7 bilim insanının görev yaptığını ifade etti. Rusya Federasyonu'nun dünyanın önde gelen petrol üreticisi olduğunu, ayrıca Tataristan'da bugüne kadar 3 milyar ton ham petrol üretiminin yapıldığını aktaran Kök, yer altındaki petrolün çıkarılması çalışmalarının da sürdüğünü hatırlattı. Kazan Federal Üniversitesi ile Tataristan'daki yataklardaki petrolün ısısal yöntemlerle yüzeye çıkarılması konusunda ortak çalışmalar yürüttüklerini bildiren Kök, bunun için gerekli ön testleri, yeni kurulan laboratuvarlarda yaptıklarını anlattı.

Bu çalışmanın saha uygulamaları için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Kök, bu alanda yetişecek insan gücüne de destek verdiklerini söyledi. Kök, şöyle devam etti: "2012'den bu yana bu üniversitede doktora derecesi alan 49 öğrenci bu alanda çalışıyor. 2014 yılından beri petrol ve doğalgaz mühendisliği alanında 191 akademik yayın, önemli bilimsel dergilerde yer aldı. ODTÜ ile bu üniversite arasında da ortak bilimsel çalışmalar da devam ediyor. Bu anlamda Kazan Federal Üniversitesinin petrol bölümünün önümüzdeki dönemde dünyada önemli merkezlerden biri olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu üniversite ODTÜ'nün yanı sıra ABD, Kanada, İngiltere ve Çin gibi ülkelerdeki üniversitelerin petrol mühendisliği bölümleri ile ortak çalışmalarını da sürdürüyor." Kök, yeni yapılan bir anlaşma ile Rusya Kazan Federal Üniversitesi ile ODTÜ'nün karşılıklı olarak öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin yapılacağını da bildirdi. - Genç araştırmacıların yetiştirilmesine katkı verdi Kök, Kazan Federal Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilen onursal doktora dolayısıyla büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Ödülün 2012'den beri üniversite ile birlikte petrolün yüzeye çıkarılması konusunda yürütülen Ar-Ge çalışmaları, alt yapı desteği ve insan kaynağının yetiştirilmesi konuları için verildiğini aktaran Kök, "Bu süreç içerisinde üniversiteye yeni laboratuvarlarının ve araştırma merkezlerinin kurulmasına, ikili iş birliklerinin geliştirilmesine ayrıca bu üniversitede genç araştırmacıların yetiştirilmesine verdiğim katkılar, doktora tezlerine destek olmam ve uluslararası konferanslar düzenleyerek bu üniversitedeki gelişmelerin dünyaya tanıtılmasında rolüm dolayısıyla bu unvan tarafıma verildi." bilgisini paylaştı. - "Önemli araştırma bulguları elde edildi" Tataristan Kazan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Danıs Nurgaliev ise üniversiteleri ile ODTÜ arasında ve özel olarak da Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile akademik olarak iyi ilişkiler kurduklarını ifade etti. Birkaç yıl önce Türkiye'den petrol mühendisliği konusunda ortak araştırma yapmak üzere başarılı bir bilim insanı ve araştırmacı olan Kök ile iletişime geçtiklerini anlatan Nurgaliev, şöyle devam etti:

"Prof. Kök ile yaptığımız 5 yıllık bilimsel iş birliği sonunda önemli araştırma bulgularına ulaştık. Kendisi, petrolün termal özellikleri alanında oldukça iyi bir uzman. Bu konu Rusya ve Tataristan için oldukça önemli. Çünkü Tataristan'da önemli petrol rezervleri bulunuyor. 5 yıllık ortak araştırma süreci sonunda pek çok sayıda atıf alan bilimsel yayınlar yaptık. Yayınlarımız dünya çapında alanda çalışan araştırmacıların büyük ilgisini gördü. Prof. Kök, Kazan Üniversitesinden 30'a yakın genç araştırmacının araştırmalarına destek oldu." Kazan Federal Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mikhail A Varfolomeev ise Kök'ün üniversitelerinin gelişimine büyük bir katkı verdiğini belirtti. Prof. Kök'ün katkılarıyla kurulan araştırma merkezi ve laboratuvarlarının dünyanın önde gelen merkezleri haline geldiğini belirten Varfolomeev, ODTÜ ile yürüttükleri iş birliğini gelecekte de destekleyeceklerini söyledi. Öte yandan, ODTÜ'de düzenlenen onursal doktora unvanı takdim törenine, Kazan Federal Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Danis Nurgaliev, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve Prof. Dr. Mehmet Çelik, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri ve öğretim üyeleri katıldı.