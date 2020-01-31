Rus Ural Havayolları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in 4 kentine uçuşlarını durdurdu

Rus Ural Havayolları, Rusya'da yeni tip koronavirüs (2019-nCov) vakasının tespit edilmesinin ardından Çin'in 4 kentine uçak seferlerini durdurma kararı aldı.

Ural Havayollarından yapılan açıklamada, 1 Şubat itibarıyla Rusya'nın başkenti Moskova, Ekaterinburg, Vladivostok, Kazan, Krasnoyarks, Novosibirsk kentlerinden Çin'in başkenti Pekin, Ordos, Harbin ve Xi'an şehirlerine uçak seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugün, Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini bildirerek, "İki hasta da Çin vatandaşı." ifadesini kullanmıştı.

Rusya, dün, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'le sınırını kapatma, Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme ve Rus Ural Havayolları da daha önce Rusya'nın Ekaterinburg ve Tümen kentlerinden Çin'in turistik merkezlerinden biri olan Hainan Adası'na uçak seferlerini durdurma kararı almıştı.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.