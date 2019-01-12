Rus uyruklu aday Anastasia, seçim çalışmalarına başladı (2)

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olan Rus uyruklu Anastasia Petrova Çetinkaya (36), seçim çalışmalarına başladı. İlçede esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunan Çetinkaya, yerli halk ile yerleşik yabancı vatandaşlardan oy istedi. Çetinkaya, "Benim için bu seçim Alanya, Alanyalılar ve geleceğimizle ilgili. Partinin veya bir görüşün benim için önemi yok" dedi. Seçim çalışmalarına ilçede en çok yerleşik yabancıların ikamet ettiği Mahmutlar Mahallesi'nden başlayan Rus uyruklu Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya, esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Anastasia Petrova Çetinkaya, seçim sürecinde kendisine destek verilmesini istedi. Ziyaretlerinde üzerinde seçim sloganı olan 'Değişim sende' yazılı Türk lokumu hediye eden Çetinkaya, Türkiye aşığı bir vatandaş olduğunu, değişim için kendisine oy verilmesi gerektiğini anlattı. DEĞİŞİM İÇİN DESTEK İSTEDİ Cadde üzerinde hediyelik eşya dükkanı işleten Ali Zafer Erdoğan, Petrova Çetinkaya'nın destek çağrısına, "Neden yabancılar aday olmasın? Burada bizim ekmeğimizi paylaşıyorsa, bizimle yaşıyorsa ve milliyetçiyse neden olmasın? Başka söylenecek bir şey yok. Yüzyıllar boyunca Osmanlı çatısı altında birlikte yaşamışız, şimdi niye yaşamayalım? Bizim için hiçbir mahsuru yok. Bizi seviyorsa, bizimle yaşamaktan zevk alıyorsa bizim için onurdur. Başarılı olacağına inanıyorum ve destekliyorum" dedi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından ilçedeki yerleşik yaşayan yabancılarla bir kafede buluşan Petrova Çetinkaya, onların da sıkıntılarını ve isteklerini dinledi. 'ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM' Seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Anastasia Petrova Çetinkaya, ilçe halkından çok güzel tepkiler aldığını belirterek, "Çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar destek veriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir Alanya'mız ve Alanya'mızda güzel bir potansiyel var. Bu potansiyeli kullanmak ve tüm insanlığa bunu göstermek istiyorum. Alanya'nın turizmiyle ilgili çok projemiz var. Haftaya yerleşik yabancılarla toplantı yapacağız. Orada turizmle ilgili projelerimizi anlatacağız. İnsanların sorunlarını dinlemek, öğrenmek istiyoruz" dedi. 'PARTİNİN VEYA BİR GÖRÜŞÜN BENİM İÇİN ÖNEMİ YOK' Aday olduktan sonra tüm ülkeden ve yurt dışından tebrik mesajları aldığını aktaran Petrova Çetinkaya, "Beni belediye başkan adayı olarak gördüklerinde şaşırıyorlar. Ben tekrar herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin pek çok yerinden, Kars'tan Marmaris'ten arayanlar, mesaj atanlar oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alanya için hep çalıştım bundan sonra da çalışacağım. Alanya için bu yola çıktım. Partilerden herhangi bir teklif gelmedi. Benim için bu seçim Alanya, Alanyalılar ve geleceğimizle ilgili. Partinin veya bir görüşün benim için önemi yok" diye konuştu.

'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM' Başkan adayı Anastasia Petrova Çetinkaya'nın eşi gazeteci Ayhan Çetinkaya ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek, şöyle dedi: "İki yıldır proje hazırlıyor. Yeni bir düşünce değil. Geçmişte Türkiye ve Alanya hakkında sosyal medya üzerinden içerikler hazırlıyor ve binlerce insana ulaşıyordu. Türkiye'nin sadece kültürel ve doğal güzellikleri olan bir ülke olmadığını aynı zamanda modern bir ülke olduğunu da gösteriyordu. Hatta sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde 'Türkiye'nin bu kadar modern olduğunu senden gördük' diye yazan ve Türkiye'ye tatile gelenler oldu. Rus kökenli olmasının bir önemi olduğunu da sanmıyorum. En az benim kadar Türk, benim kadar milliyetçi. Benim kadar Türkiye'yi seviyor ve ben onun Türkiye sevdasına da sevdalıyım. İnsanlar Türkiye'ye gelmeden Türkiye hakkında yorum yapıyorlardı. Bu Türkiye'nin siyasi ve genel imajı hakkında da güzel bir çalışma oldu. Eşim olmasının yanı sıra bir vatandaş olarak da teşekkür ediyorum." ANASTASİA PETROVA ÇETİNKAYA KİMDİR?