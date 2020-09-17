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  4. Rus Uzay Ajansı Başkanı Venüs'ü Rus gezegeni ilan etti!

Rus Uzay Ajansı Başkanı Venüs'ü Rus gezegeni ilan etti!

İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2020 16:37 | Son Güncelleme

Venüs'teki yaşam izi keşfinin yankıları sürüyor. Rus Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Venüs'ü araştırmak için Rusya'ya ait bir proje duyurdu. Dmitriy Rogozin, projeler hakkında açıklama yaparken Venüs'ü bir Rus gezegeni olarak niteledi.

Rus Uzay Ajansı Başkanı Venüs'ü Rus gezegeni ilan etti!

İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi ile ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları Venüs'ün atmosferinde fosfin maddesi keşfetmişlerdi. Bu keşif, Venüs'te muhtemel bir biyolojik yaşamın işareti olarak gösterildi. Venüs'teki fosfin gazı keşfi, gündemi sarsarken bilim dünyasını da beklenildiği gibi harekete geçirdi. Harekete geçen kurumlardan biri de Rus Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) oldu. Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ise Venüs için çarpıcı ifadeler kullandı.

'VENÜS BİR RUS GEZEGENİ'

Dmitriy Rogozin, yaptığı açıklamada Rusya'nın Venüs'ü araştırmaya yönelik projesini duyurdu. Rogozin'in açıklamalarına göre Rusya, Venüs'e yönelik projelerini 2021-2030 döneminin devlet programına ekledi. Rogozin açıklamasında ise Venüs'ü her şeye rağmen bir Rus gezegeni olduğuna inanıyoruz sözleriyle Venüs'ü bir Rus gezegeni olarak tanımladı.

VENÜS'E AYRI BİR GÖREV DE PLANLAR ARASINDA

Roscosmos Başkanı, programlarında Venüs'ün keşfine yeniden başlama maddesi olduğunu belirterek, ''''Amerikalılarla birlikte olduğumuz Venera-D projesi bulunuyor. Ayrıca Venüs'e ayrı görev konusunu da inceliyoruz, Venüs'ün her şeye rağmen bir Rus gezegeni olduğuna inanıyoruz'' dedi. Rogozin'in açıklamalarına bakılırsa Venüs'teki keşif daha çok şeye gebe.

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