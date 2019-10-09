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Rus uzman: NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacından çok daha fazla

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlenmesi halinde Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemesini değerlendiren Rus uzman Bruter, Kongre'nin elinde çok fazla koz olmadığını, zira Türkiye'nin NATO için çok gerekli olduğunu ifade etti.

Rus uzman: NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacından çok daha fazla

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme ve birlikleri Türkiye sınırından geri çekme kararını eleştiren Kongre üyeleri, bu adımın sadece Kürt gruplar değil, ABD'li askerler için de tehdit oluşturacağını belirtmişti.

Cumhuriyetçi Parti Senatörü Mitt Romney ve Demokrat Parti Senatörü Chris Murphy, yaptıkları ortak açıklamada Beyaz Saray'ı hesap vermeye çağırırken Trump'ı müttefiklerine ihanet etmekle suçlamıştı.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen Senatörü Lindsey Graham, Suriye'ye girmesi halinde Türkiye'ye karşı Kongre’den yaptırım kararı geçireceklerini ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemişti.

'ABD KONGRESİ ÇOK FAZLA KOZA SAHİP DEĞİL'

Russia Today'e (RT) konuşan Uluslararası Sosyal ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Vladimir Bruter, ABD Kongresi'nin Ankara'nın tutumunu etkilemeye yarayacak çok fazla koza sahip olmadığını söyledi.

Bruter, "NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacından çok daha fazla. Bundan dolayı Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması halinde, bu Türkiye için değil, NATO için büyük bir sorun teşkil edecek" dedi.

'TÜRKİYE BATI'DAN DAHA DA UZAKLAŞIR'

ABD Türkiye'ye çok ihtiyaç duyduğu için Türkiye'ye karşı bu tür geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamanın zor olduğunu düşünen Bruter, Trump'ın Erdoğan'a harekat izni vermesinin tesadüf olmadığını, tek taraflı yaptırım adımının Türkiye'yi Batı'dan daha da uzaklaştıracağını ve bunun kesinlikle Batı'nın çıkarına olmadığını vurguladı.

'SİYASİ ELİT YENİLGİYİ KABULLENMEK İSTEMİYOR'

Bruter'e göre ABD'li senatörlerin Trump'ın Suriye'den çekilme kararına itirazı, Washington'un bölgede aldığı yenilgiyi kabullenmek istememeleriyle bağlantılı.

Rus uzman, "ABD siyasi eliti, Trump'ın açıklamasını yenilgi olarak görüyor ancak yenilgiyi kabullenmeye hazır değil" diye ekledi.

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