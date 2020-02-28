HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus uzman: Nihai çözüm şiddet yoluyla sağlanacak

Rus uzman: Nihai çözüm şiddet yoluyla sağlanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 19:38 | Son Güncelleme

Moskova ve Şam’ın İdlib’deki “final” konusunda uzlaştıklarını, nihai çözümün müzakerelerle değil “şiddet” yoluyla sağlanacağını söyleyen Rus uzmanlar, Putin’in kaybedecek bir şeyi olmadığı görüşünde.

Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de 33 Türk askerinin ölümüne, çok sayıda askerin de yaralanmasına yol açan gerilim sürüyor. Taraflar birbirine eleştiri ve suçlamalar yöneltirken gelişmeleri Deutsche Welle'ye değerlendiren Rus uzmanlar, ilişkilerin geleceği ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Askeri uzman ve gazeteci Alexander Golts, bugüne kadar Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de daha büyük ihtilaflara mani olabildiğini belirterek "Görünen o ki iki taraf şimdi de uzlaşma yoluyla en kötü ihtimalden kaçınmaya çalışıyor. Taraflar uzlaşacaktır. Ancak her halükarda, bir taraf yiğitliğine leke sürülmemesine mani olamayacak” görüşünü kaydetti.

"Türkiye Rus turistlere muhtaç”

Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanlarından Inan Starodubzew ise 2015 yılında Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesiyle yaşanan gerilimin bir benzerinin bugün de yaşanabileceğine dikkat çekti. Ancak Starodubzew, Moskova'nın Ankara'dan farklı olarak bugün yaşanan krizde avantajlı bir konumda bulunduğuna vurgu yaparak Rusya'nın önem atfettiği Türk Akımı projesinin hayata geçirilmesini sağlamayı zaten başardığına dikkat çekti.

Akkuyu nükleer santrali ile Türkiye'ye satılan S-400 hava savunma sisteminin, Rusya'nın Suriye'deki hedeflerine mani olacak önemde olmadığına işaret eden Rus uzman, buna karşın Türkiye'nin Rus turistlerine "muhtaç” olduğunu savundu.

Starodubzew, Rusya'nın İstanbul'da Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir dörtlü zirveye çok da ilgi duymadığını sözlerine ekledi.

"Nihai çözüm şiddetle sağlanacak”

Rus uzman, Rusya'nın "İdlib'de aktif ve bir hayli başarılı bir taaruz” yürütürken yapılacak zirvede Suriye'de bir ağırlığı olmayan Fransa ve Almanya'nın insani konulara dikkat çekmek isteyebileceklerine işaret etti. Rus uzman Starodubzew, "Böyle bir zirve sadece taaruzu frenler” ifadelerini kullandı.

Moskova ve Şam'ın İdlib'deki "final” konusunda uzlaştıklarını, "nihai çözümün şiddet yoluyla sağlanacağını” savunan Starodubzew, Putin'in ancak "İdlib meydan muhaberesinde dikkate şayan bir başarı sağlaması halinde” dörtlü müzakere masasına oturacağı tahmininde bulundu.

"Amorti edilir”

Russia in Global Affairs adlı gazete ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'yı “köşeye sıkıştırarak Şam için ne kadar güvenilir bir müttefik olduğunun sınanmasına” yol açtığını, Rusya'nın Suriye politikasının kaderinin kritik bir eşiğe geldiğine dikkat çekti.

Gazetenin Facebook sayfasında yer alan yazıda, "Suriye'de kimin sözünün geçtiği belli olacak” ifadelerine yer verilirken, Türkiye ile bir savaşın önlenmesi halinde, Rusya'nın 2015 yılı itibariyle yürüttüğü Suriye politikaları ile bölgede "niteliksel bir değişimin” sağlanmış olacağı vurgulandı. Yazıda aksi takdirde, kaybedilenlerin eski kazanımları amorti edeceği de aktarıldı.

Roman Goncharenko

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Rusya ile ABD arasında kritik İdlib görüşmesi!Rusya ile ABD arasında kritik İdlib görüşmesi!
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...

En Çok Okunan Haberler

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

Hatay’da füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi

Hatay’da füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Banknotlarda değişiklik!

Banknotlarda değişiklik!

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

ABD'den İdlib açıklaması

ABD'den İdlib açıklaması

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'den İdlib açıklaması

Merkel'den İdlib açıklaması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten düzensiz göçmen açıklaması!

Sınırda hareketlilik! Miçotakis'ten mülteci açıklaması

Son dakika: BMGK'dan İdlib için acil toplantı kararı

BMGK'dan İdlib için acil toplantı kararı

Son dakika: Rusya ile ABD arasında kritik İdlib görüşmesi!

Rusya ile ABD arasında kritik İdlib görüşmesi!

Kıbrıs'ta 4 sınır kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Kıbrıs'ta koronavirüs alarmı! 4 sınır kapısı kapatıldı

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.