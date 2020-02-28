Rus uzman: Nihai çözüm şiddet yoluyla sağlanacak

Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de 33 Türk askerinin ölümüne, çok sayıda askerin de yaralanmasına yol açan gerilim sürüyor. Taraflar birbirine eleştiri ve suçlamalar yöneltirken gelişmeleri Deutsche Welle'ye değerlendiren Rus uzmanlar, ilişkilerin geleceği ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Askeri uzman ve gazeteci Alexander Golts, bugüne kadar Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de daha büyük ihtilaflara mani olabildiğini belirterek "Görünen o ki iki taraf şimdi de uzlaşma yoluyla en kötü ihtimalden kaçınmaya çalışıyor. Taraflar uzlaşacaktır. Ancak her halükarda, bir taraf yiğitliğine leke sürülmemesine mani olamayacak” görüşünü kaydetti.

"Türkiye Rus turistlere muhtaç”

Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanlarından Inan Starodubzew ise 2015 yılında Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesiyle yaşanan gerilimin bir benzerinin bugün de yaşanabileceğine dikkat çekti. Ancak Starodubzew, Moskova'nın Ankara'dan farklı olarak bugün yaşanan krizde avantajlı bir konumda bulunduğuna vurgu yaparak Rusya'nın önem atfettiği Türk Akımı projesinin hayata geçirilmesini sağlamayı zaten başardığına dikkat çekti.