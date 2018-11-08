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Rus uzmandan olası nükleer savaş uyarısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 19:15 | Son Güncelleme

Rus askeri uzman Konstantin Sivkov, Rusya ile ABD arasında olası bir savaşın önce sıradan silahlarla başlayıp, belli bir süre sonraysa nükleer silahların da kullanılacağı bir savaşa dönüşeceğini belirtti.

Rus uzmandan olası nükleer savaş uyarısı!

Rusya Füze ve Topçu Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı Konstantin Sivkov, Rusya'nın önde gelen haftalık askeri gazetesi VPK için kaleme aldığı makalede ABD ile Rusya arasında olası nükleer savaşın başlangıcıyla ilgili tahminlerde bulundu.

‘BÜYÜKELÇİ VE DİPLOMATLAR GERİ ÇAĞIRILACAK, SINIRLARA ASKERİ BİRLİKLER YIĞILACAK'

Sivkov, ABD'nin saldırıya geçmeye hazır olduğunu gösterecek olan doğrudan belirtinin büyükelçinin ve diplomatik misyon çalışanlarının geri çağrılması olacağını yazdı. Rus uzman ayrıca Rusya'nın sınırlarına yakın bölgelerde tatbikat bahanesiyle askerleri birliklerin konuşlandırılabileceğini ve ülke topraklarına saldırılabilecek bölgelerde deniz kuvvetleri saldırı gruplarının oluşturulabileceğini ifade etti.

‘RUSYA'NIN ÖNLEYİCİ SALDIRIYA GEÇMESİ İÇİN ZAMANI OLACAK'

Sivkov'a göre olası saldırganın girişeceği eylemler, Rusya'ya önleyici saldırıda bulunması için zaman sağlayacak ve Rus ordusu, ülke topraklarını hedef alan balistik füzelerin ve seyir füzelerinin konuşlandırıldığı bölgelere nükleer olmayan silahlarla önleyici saldırı yapabilecek

Önleyici saldırıda Kalibr, X-101 ve Kinjal füzelerinin kullanılabileceğini belirten Sivkov, ayrıca ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi dolayısıyla Rusya'nın nükleer caydırıcılık potansiyelini genişletmesi amacıyla ordunun maliyeti düşük ve hızlı üretilebilen nükleer başlıklı orta menzilli balistik füzelerle donatılmasını önerdi.

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ABD Rusya Konstantin Sivkov nükleer savaş uyarısı savaş

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