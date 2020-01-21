Rus uzmanı Aslanbek Mozloyev: "Türkiye ve Rusya Libya krizi çözümünde etkin rol oynuyor"

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geldiğini hatırlatan Mozloyev, bu görüşmenin, iki ülke arasındaki koordinasyonun göstergesi olduğunu vurguladı.

İki ülkenin Libya meselesinde aynı jeopolitik alanda buluştuğuna dikkati çeken Mozloyev, "Türkiye ve Rusya, Libya krizi çözümünde etkin rol oynuyor. Libya krizi, Suriye meselesinin çözümüne katkıda bulunan prensiplerin kullanıldığı ikinci bir platform olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mozloyev, Rusya ve Türkiye'nin Suriye meselesi çözümünde ortak adımlar atarak güzel sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Bu adımlar, olumlu sonuçlara yol açtı. İki ülkenin farklı çıkarları olsa da Rusya'nın başarısı, Türkiye'nin desteği olmadan düşünülemez." dedi.

- "Türk yönetimi zekice davrandı"

Moskova’daki Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Grigoriy Lukyanov ise Berlin Konferansının önemine işaret ederek, "Berlin Konferansı, bir sembol olarak önemli. Çünkü uluslararası toplum, Libya krizine önem veriyor." dedi.

Türkiye'nin kendi milli çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirten Lukyanov, "Türk yönetimi, Rusya'yı Libya krizi çözümü sürecine dahil ederek çok zekice davrandı. Bu, Rus ve Türk liderlerin arasında var olan iyi ilişkiler sayesinde gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Türkiye'nin ortak projeler hayata geçirdiğini anımsatan Lukyanov, "Bütün bunlar, Libya'da ateşkesin sağlanması için zemin oluşturdu." ifadelerini kullandı.

- "Tunus, konferansa çağrılmadı"

Moskova merkezli Doğu Ülkeleri Medeniyet Araştırmaları Merkezi uzmanı Andrey Çuprıgin, Berlin Konferansı'nın Moskova'da 13 Ocak'ta gerçekleşen görüşmelerinin ikinci aşaması olduğunu söyledi.

Berlin Konferansının bazı soru işaretleri oluşturduğuna dikkati çeken Çuprıgin, "Tunus, konferansa çağrılmadı. Fakat Tunus, Libya meselesi çözümünde önemli bir ülke." yorumunda bulundu.