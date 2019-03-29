Rus valinin yemin töreninde Star Wars jenerik müziği çalındı

Rusya'nın Belgorod şehrinde yeni göreve gelen valinin yemin töreninde Star Wars jenerik müziği çalındı. Vali Yuri Galdun'un kült giriş müziğinin verdiği zafer duygusuyla sahneye çıktığı ve yemin ettiği video, sosyal medyada viral oldu.

YouTube'da paylaşılan videoda, Galdun sahneye çıkmak üzereyken serinin jenerik müziği çalmaya başlıyor.

Galdun'un ise gayet soğukkanlı bir şekilde yeminini ettiği görülüyor.

Meduza tarafından yapılan numaralı Youtube paylaşımını geçin

Belgrod'un kültür ve sanattan sorumlu biriminin başkanı Lyudmila Grekova, bu müziği seçenlerden biriydi.

"Eskiden kullandığımız müziği daha modern bir şeyle değiştirmeye karar verdik ama müziğin nereden geldiğine bakmadık" diyen Grekova bu "hata" sonrası istifasını sundu.

Yaptığı açıklamada da, "Ortada hiçbir kötü niyet yoktu. Ben yabancı bir müzik kullanılmamasında ısrar etmiştim ve aynen düşündüğüm oldu" dedi.

Star Wars'ın efsanevi giriş müziğinin bestecisi John Williams.

Her filmin başında arkaplandaki kült müzikle beraber ekranda açılış yazılarının akması da bir Star Wars geleneği.

Sosyal medyada videoyu tiye alan paylaşımlar arasında, Vali Galdun'u Darth Vader karakteriyle karşılaştıranlar da var, Belgorod'u Galaktik İmparatorluk olarak niteleyenler de.



