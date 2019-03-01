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Rus ve ABD gemileri, 15 dakika arayla Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 17:36 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan 15 dakika arayla geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı RFS 490 borda numaralı 'Amiral Essen' güdümlü füze firkateyni ile ABD Donanması'na ait DDG 75 borda numaralı 'Donald Cook' adlı güdümlü füze destroyeri, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan 15 dakika arayla geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı RFS 490 borda numaralı 'Amiral Essen' güdümlü füze firkateyni ile ABD Donanması'na ait DDG 75 borda numaralı 'Donald Cook' adlı güdümlü füze destroyeri, Akdeniz'e doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden bugün saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı RFS 490 borda numaralı 'Amiral Essen' güdümlü füze firkateyni ile ABD Donanması'na ait DDG 75 borda numaralı 'Donald Cook' adlı güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti. İlk olarak Rus savaş gemisi 'Amiral Essen' manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Peşinden de ABD savaş gemisi 'Donald Cook' geldi. Güvertesinde askerlerin nöbet tuttuğu iki savaş gemisine de, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk sahil güvenlik botu eşlik etti. Rus savaş gemisi saat 16.15 sıralarında, ABD gemisi ise 16.30 sıralarında Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden art arda geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi 'Amiral Essen' ile ABD savaş gemisi 'Donald Cook'un yanı sıra bu sabah saatlerinde de Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçmişti.

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