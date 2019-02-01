Rus ve Amerikan savaş uçakları arasında “it dalaşı”

Baltık Denizi’nde Rus savaş uçağının, Amerikan savaş uçağını Baltık Denizi’nde hava sahasına yaklaştığı gerekçesiyle uzaklaştırdığını gösteren video Rus basınında büyük yankı uyandırdı.

2017 yılında Baltık Denizi’nde Su27 tipi Rus savaş uçağının F-15 tipi Amerikan savaş uçağını sınıra yaklaştığı gerekçesiyle uzaklaştırdığını gösteren video sosyal medya üzerinden yayıldı. Rusya’nın en büyük medya kuruluşları ise videoyu haber bültenlerine taşıdı. Rus basınında yer alan haberlerde yaklaşık 1 buçuk yıl önce çekilen görüntülerde NATO’ya bağlı Amerikan F-15 savaş uçağı Baltık Denizi’nde uçuş gerçekleştirdiği ve Rusya’nın Kaliningrad şehrinde uçuş yapan Rus yapımı Su27 tipi savaş uçağı radarda bir F-15 uçağını tespit ettiği belirtildi. F-15’in Rusya sınırına yaklaşması üzerine Rus Su27 de harekete geçti. Rus Su27 pilotunun Amerikan F-15 savaş uçağına çok yaklaşması üzerine Amerikan F-15 savaş uçağının pilotu olası bir çarpışmayı önlemek amacıyla uzaklaşarak geriye döndü.

Kimin çektiği bilinmiyor

Rusya’da tam 1 buçuk yıl sonra ortaya çıkan ve kim tarafından çekildiği belli olmayan görüntüler bir anda ülkenin en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi. Günlerdir gerilen Rus - ABD ilişkilerinin üzerine iki ülkenin uçaklarının havadaki görüntüleri Rusya’daki tüm kanallarda yayınlandı. İnternette yayılan görüntüleri izleyen Ruslar, Amerikan F-15 savaş uçağının Rus uçağı tarafından alt edildiğini savunarak Rus pilotla gurur duyduklarını belirtti.

