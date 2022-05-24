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Rus ve Çin savaş uçaklarından Biden'a gövde gösterisi

24.05.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Biden'ın da katıldığı Tokyo'da düzenlenen zirve toplantısı sonrasında Rus ve Çin savaş uçakları bölgede ortak devriye uçuşu gerçekleştirdi.

Rus ve Çin savaş uçaklarından Biden'a gövde gösterisi

Japonya olayı "provokasyon" olarak nitelendirdi.ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla gerçekleştirilen Quad zirvesi sonrasında Rus ve Çin savaş uçakları Asya-Pasifik bölgesinde gövde gösterisi yaptı. Rus Savunma Bakanlığı, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde 13 saat süren ortak devriye uçuşuna Rus Tu-95 stratejik bombardıman uçakları ile Çin'den Xian H-6 jetlerinin katıldığını bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı da Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Batı Pasifik'teki ortak hava devriyesinin her yıl gerçekleştirilen askeri tatbikatın bir parçası olduğunu duyurdu. Ortak hava devriyesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'tan bu yana iki ülkenin düzenlediği ilk ortak askeri tatbikat oldu.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Rus ve Çin uçaklarının Japon hava sahasına yaklaşmaları üzerine Japon savaş uçaklarının üslerinden havalandıklarını belirterek olayı "provokasyon" olarak nitelendirdi. Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan'ın da dahil olduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) zirvesine ev sahipliği yapıyordu. Bakan Kishi, dört ülke liderlerinin katıldığı zirve gününde yaşanan olayla ilgili duyulan "derin endişe"nin Rusya ve Çin'e diplomatik kanallardan iletildiğini belirtti.

Biden'ın Tayvan açıklaması Çin'de öfke uyandırdı

ABD Başkanı Biden'ın Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in saldırısı durumunda Tayvan'ı korumak için gerekirse askeri güç kullanacaklarını söylemesi Çin'de büyük öfkeye yol açmıştı. Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor.

Çin'in Tayvan'ı olası işgal girişiminden duyulan endişe Quad zirvesinin sonuç bildirgesine de yansıdı. Bildirgede Çin'in adı anılmadan "bölgede statükoyu değiştirme girişimleri"ne karşı uyarıda bulunuldu.

rtr,AFP/BK,SSB

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Çin
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