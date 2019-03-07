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Rus ve Hint basınında iki ülke arasında nükleer denizaltı anlaşması iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 21:27 | Son Güncelleme

Rusya ve Hindistan basını Rusya’nın Hindistan’a nükleer denizaltı kiraladığını iddia etti.

Rusya ve Hindistan basını Rusya’nın Hindistan’a nükleer denizaltı kiraladığını iddia etti. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 milyar dolar değerinde olduğu öne sürüldü.
Rusya ve Hindistan basını, Rusya’nın Hindistan’a nükleer denizaltı kiraladığını iddia etti. Basına yansıyan haberlerde taraflar arasındaki anlaşmanın 3 milyar dolar değerinde olduğu öne sürüldü. Haberlerde kiralama süresinin ise 10 yıl olduğu belirtildi.
Öte yandan ne Rusya tarafından ne de Hindistan tarafından böyle bir anlaşma yapıldığına dair bir açıklama gelmedi.

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