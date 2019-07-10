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Rus ve İran heyetleri "Suriye"yi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 20:40 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Savunma Bakanlığı yetkililerinden oluşan Rus heyet, Tahran'da temaslarda bulundu - Rus ve İranlı yetkililer, Suriye'de teröristlerle mücadeleye devam edilmesi ve mültecilerin ülkelerine dönmeleri bağlamında, durumun istikrara kavuşturulması konusunu görüştü - Anayasa Komitesi'nin oluşturulması sürecinin başlatılması ve tamamlanması ele alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Savunma Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyetin, Tahran'da "Suriye" meselesiyle ilgili görüşmeler yaptığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrentyev ve Verşinin ile savunma bakanlığı yetkililerinin, dün İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulunduğu belirtildi.

Heyetin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamhani ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Askar Hacı ile bir araya geldiği ifade edildi.

- "Anayasa Komitesi'nin oluşturulması süreci ele alındı"

Görüşmelerde Suriye ve Yemen'deki durumun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'de teröristlerle mücadeleye devam edilmesi ve mültecilerin ülkelerine dönmeleri bağlamında, durumun istikrara kavuşturulması konusu görüşüldü. Ayrıca, Anayasa Komitesi'nin oluşturulması sürecinin başlatılması ve tamamlanması konusu ele alındı.

Taraflar, Suriye konulu 13'ncü Garantörler Toplantısı'nın Nur Sultan'da yapılması dahil olmak üzere, Astana formatı kapsamında bölgesel ve uluslararası sorunlarla ilgili temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı."

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