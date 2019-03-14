HABER

Rus ve Kazakistan ordusu ortak tatbikat yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Kazakistan ile tatbikat yapacaklarını söyleyerek Kazakistan’ın Rusya’nın Orta Asya’daki en önemli müttefiki olduğunu söyledi.Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Rusya Savunma Birinci Bakan Yardımcısı Valery Gerasimov, Kazakistan ile Rusya arasındaki askeri işbirliği üzerine açıklamalarda bulundu.

Rus ve Kazakistan ordusu ortak tatbikat yapacak

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Kazakistan ile tatbikat yapacaklarını söyleyerek Kazakistan’ın Rusya’nın Orta Asya’daki en önemli müttefiki olduğunu söyledi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Rusya Savunma Birinci Bakan Yardımcısı Valery Gerasimov, Kazakistan ile Rusya arasındaki askeri işbirliği üzerine açıklamalarda bulundu. Gerasimov, Kazakistan’ın Rusya’nın en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu söyleyerek, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şangay İşbirliği Teşkilatı gibi oluşumlar sayesinde Kazakistan ile ilişkilerini her geçen gün geliştirdiklerini ifade etti. Gerasimov, Kazakistan ile ortak hava sahası savunma sistemleri ve orduların işbirliği konularında ortak planlamaların sorunsuz ilerlediğini dile getirdi.

Kazakistan ile ortak tatbikat kararı
Gerasimov, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Murat Maykeev ile Moskova’da yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Yaptığımız görüşmedeki en önemli konu 2 ülkenin 2019 yılı içerisinde Merkez 2019 adı altında ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirmek oldu” dedi. Gerasimov, Kazakistan ile Rusya ilişkilerinin boyutundan da bahsederek, Kazakistan’ın Rusya açısından Orta Asya’daki en güvenilir ülke ve stratejik ortak olduğunu ifade etti.

Rus ve Kazakistan ordusu ortak tatbikat yapacak

Rus ve Kazakistan ordusu ortak tatbikat yapacak

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Polis merkezlerine "Güven Masası"Polis merkezlerine "Güven Masası"
Yengeç ararken nadir görülen yılan türüyle karşılaştıYengeç ararken nadir görülen yılan türüyle karşılaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Liverpool çeyrek final biletini söktü aldı!

Liverpool çeyrek final biletini söktü aldı!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Bakın hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Business Class'da 'Coco' şoku: Kebap yemeye geldik

Business Class'da 'Coco' şoku: Kebap yemeye geldik

360 yıllık kalede sona gelindi

360 yıllık kalede sona gelindi

14 Mart Tıp Bayramı'nın bilinmeyen kahramanlık hikayesi

14 Mart Tıp Bayramı'nın bilinmeyen kahramanlık hikayesi

Gerçek polis gelince ortaya çıktı! Meğer sürücü...

Uber sürücüsü şoke etti! Gerçek polis gelince ortaya çıktı

İstanbul'da operasyon! Polisten eş zamanlı baskın

İstanbul'da çok sayıda adrese baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.