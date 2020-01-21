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  4. Rus ve Suriye askerleri Tartus'ta ortak tatbikat yaptı

Rus ve Suriye askerleri Tartus'ta ortak tatbikat yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Rusya?nın üssünün bulunduğu Tartus Limanı?nda Rus ve Suriye rejimi askerleri ortak tatbikat yaptı.

Suriye, (DHA)- Rusya?nın üssünün bulunduğu Tartus Limanı?nda Rus ve Suriye rejimi askerleri ortak tatbikat yaptı. Tatbikatın amacının Rus ve Suriye ordusunun ortak operasyonlarda iş birliğini geliştirmek olduğu ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı?na bağlı televizyon kanalı Zvezda?daki habere göre, Suriye?nin Rusya?ya 49 yıllığına kiraladığı ve Rusya?nın üssünün bulunduğu Tartus Limanı?nda Rus ordusu ve Suriye rejimi kuvvetleri tatbikat yaptı. Liman yönetiminden yapılan açıklamada, tatbikatın amacının Rus ve Suriye askerlerinin ortak operasyonlarda iş birliğini geliştirmek olduğu belirtildi. Açıklamada, "Limanın faaliyetleri ile ilgili güvenliğin l organize edildiği, çeşitli tehdit düzeylerine karşı koruma ve bu durumlara yapılacak müdahalenin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tatbikat yapıldı" denildi.
Tatbikat sırasında, Suriye ve Rusya deniz kuvvetleri Tartus Limanı ve çevresinde mayın aramaları yaptı. Öte yandan, denizaltı ve hücum botları da tatbikata katıldı. Karada ise devriye ve terör örgütlerinin saldırılarına karşı kapsamlı operasyonları yapıldı. Kara tatbikatında çok sayıda askeri araç yer aldı.

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