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Rus ve Suriye Jetleri İdlib’i Vurmaya Devam Ediyor

09.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki zirveden ateşkes kararı çıkmaması sonrasınde Rus ve Suriye jetleri İdlib ve Hama’ya yönelik yoğun hava saldırılarına Pazar günü de devam ediyor

Rus ve Suriye Jetleri İdlib’i Vurmaya Devam Ediyor

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki zirveden ateşkes kararı çıkmaması sonrasınde Rus ve Suriye jetleri İdlib ve Hama’ya yönelik yoğun hava saldırılarına Pazar günü de devam ediyor.

Bölge halkı ve kurtarma ekipleri Suriye askeri helikopterlerinin İdlib’in güneyindeki al-Habeet ve Abdin köylerine varil bombası attığını belirtti.

Suriye ordusu varil bombası kullandığını inkar ediyor ancak Birleşmiş Milletler araştırmacıları ordunun varil bombası kullandığını daha önce belgelemişti.

Rus jetlerinin de Hama’nın kuzeyinde Latamneh ve Kafr Zeita kasabaları yakınlarındaki yerleri vurduğu belirtiliyor.

Şam, Rusya ve İran’ın yardımıyla İdlib’i alma amacında.

Bölge Suriye’deki muhaliflerin kontrolündeki son önemli yer.

Türkiye ve Batılı ülkeler Türkiye sınırındaki bölgeye Rusya destekli bir saldırının gerçekleşmesi durumunda katliam olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler de toplu bir saldırının insani bir krize neden olmasından endişeli.

Bununla birlikte saldırılar henüz kent merkezine yönelmiş değil. İdlib’de çoğu Suriye’nin diğer bölgelerindeki çatışmalardan kaçan 3 milyondan fazla kişi yaşıyor.

Rusya sadece radikal grupları hedef aldığını belirtiyor ancak muhalif kaynaklar ve bölge halkı son günlerdeki saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin çoğunun sivil olduğunu belirtiyor.

Muhalefet, Rusya ve müttefiklerini hastaneler ve sivil savunma merkezlerini hedef almakla suçluyor.

Bölgede faliyet gösteren Amerika merkezli tıbbi bir yardım kuruluşu da son iki günde üç hastane ve iki sivil savunma merkezinin bombalandığını, binlerce kişinin tıbbi yardıma ulaşamadığını kaydetti.

Tıbbi Bakım Organizasyonları Başkanı Ghanem Tayara, tıbbi tesislere saldırıların artmasının rahatsız edici olduğunu söyledi ve bölgede 3 milyondan fazla insanın hayati tehlikesi bulunan bir durumla karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

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