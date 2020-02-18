HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus ve Türk heyetleri İdlib'i görüştü

Rus ve Türk heyetleri İdlib'i görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2020 20:36 | Son Güncelleme

Türkiye ve Rusya'dan İdlib müzakerelerine ilişkin açıklama geldi.

Rus ve Türk heyetleri İdlib'i görüştü

Türkiye şu ana dek tatmin edici bir sonuç çıkmadığını açıklarken, Rusya gerilimin azaltması konusundaki anlaşmalara bağlılığın teyit edildiğini duyurdu.İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere Moskova'ya giden Türk heyetinin Rus heyetiyle yaptığı görüşmelere ilişkin hem Rusya, hem de Türkiye'den açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Rus ve Türk heyetleri arasında yapılan görüşmede, İdlib'de gerilimi azaltmaya yönelik anlaşmalara her iki ülkenin bağlı olduğunun teyit edildiğini ifade etti. Açıklamada, İdlib'de uzun vadeli güvenlik ve istikrarın sadece Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık temelinde sağlanmasının mümkün olduğu belirtildi.

Müzakereler Türkiye'yi tatmin etmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da güncel konulara ilişkin açıklamasında İdlib'le ilgili görüşmeler hakkında bilgi verdi. Kalın Rusya ile yapılan İdlib görüşmeleriyle ilgili olarak, "Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik" dedi.

"İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi" diyen Kalın, İdlib'deki askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu olmadığını belirtti.

İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için Türkiye'nin bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatının devam edeceğini söyleyen Kalın, "İdlib'de askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Türk ve Rus heyetleri Moskova'daki görüşmelere dün başlamıştı. Geçen hafta da Moskova'dan bir heyet Türkiye'ye giderek görüşmeler yapmıştı.

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de 3 ve 10 Şubat'ta Türk askerlerinin hedef olduğu iki ayrı saldırıda toplam 13 Türk askeri ve bir sivil personel hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşar Esad rejimine şubat sonuna dek bölgeden çekilmesi için ültimatom vermiş ve "Rejimin gözlem noktalarımızı kuşatmaya başladığını görüyoruz. Sessiz kalmamız mümkün değil, onlara karşı gereğini yapıyoruz" demişti. 2018'de varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde Türkiye'nin İdlib'de 12 gözlem noktası bulunuyor.

DW, DHA, rtr / HT, EC

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump 'yok edeceğiz' demişti! İşte tehdit altındaki o noktalarTrump 'yok edeceğiz' demişti! İşte tehdit altındaki o noktalar
Rusya'dan flaş İdlib açıklamasıRusya'dan flaş İdlib açıklaması
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

Kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü

Kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü

Estetik operasyon sonrası kuaför ziyareti

Estetik operasyon sonrası kuaför ziyareti

Müge Anlı'ya damga vuran olay! Sevgilisini öldürdü, canlı yayında 'O benim ablam' dedi

Müge Anlı'ya damga vuran olay! Sevgilisini öldürdü, canlı yayında 'O benim ablam' dedi

Gezi Parkı eylemleri davasında karar

Gezi Parkı eylemleri davasında karar

Devlet Bahçeli ne demek istedi? Ankara kulisleri hareketlendi

Devlet Bahçeli ne demek istedi? Ankara kulisleri hareketlendi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Rusya'dan flaş İdlib açıklaması

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması

Libya'da Hafter güçlerinden Trablus Limanı'na saldırı

Trablus Limanı'na roketli saldırı!

Portekiz'den Venezuela'ya 'uçuş' tepkisi: Haksız ve düşmanca

Portekiz'den Venezuela'ya 'uçuş' tepkisi: Haksız ve düşmanca

Türk ve Rus heyetlerin İdlib görüşmeleri sona erdi

Moskova'daki kritik Türk-Rus görüşmeleri sona erdi

Japonya’daki karantina gemisinde 88 kişide daha virüse rastlandı

Karantinadaki gemiden yine kötü haber!

63 yıldır kayıptı! Okul bekçisi tarafından bulundu

63 yıldır kayıptı! Okul bekçisi tarafından bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.