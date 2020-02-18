Rus ve Türk heyetleri İdlib'i görüştü

Türkiye şu ana dek tatmin edici bir sonuç çıkmadığını açıklarken, Rusya gerilimin azaltması konusundaki anlaşmalara bağlılığın teyit edildiğini duyurdu.İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere Moskova'ya giden Türk heyetinin Rus heyetiyle yaptığı görüşmelere ilişkin hem Rusya, hem de Türkiye'den açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Rus ve Türk heyetleri arasında yapılan görüşmede, İdlib'de gerilimi azaltmaya yönelik anlaşmalara her iki ülkenin bağlı olduğunun teyit edildiğini ifade etti. Açıklamada, İdlib'de uzun vadeli güvenlik ve istikrarın sadece Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık temelinde sağlanmasının mümkün olduğu belirtildi.

Müzakereler Türkiye'yi tatmin etmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da güncel konulara ilişkin açıklamasında İdlib'le ilgili görüşmeler hakkında bilgi verdi. Kalın Rusya ile yapılan İdlib görüşmeleriyle ilgili olarak, "Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik" dedi.