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Rus ve Ukraynalı 66 kadın için karar verildi! Hepsi aynı yerden kurtarıldı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:54 | Son Güncelleme

İş vaadiyle getirildikleri Türkiye'de gece kulüplerinde çalıştırılmaya zorlanan, çoğunluğu yabancı uyruklu 66 kadın, güvenlik güçlerinin Ankara'da düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Kadınlar ülkelerine gönderilmek üzere Ankara Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, soruşturma kapsamında 3 işletmeci gözaltına alındı.

Rus ve Ukraynalı 66 kadın için karar verildi! Hepsi aynı yerden kurtarıldı...

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesindeki gece kulübünde aralarında yabancıların da bulunduğu kadınların çalıştırılmaya zorlandığı ihbarını aldı. Bunun üzerine gece kulübüne operasyon düzenleyen ekipler, çoğunluğu Ukrayna ve Rusya'dan getirilen 66 kadını kurtardı.

Soruşturma kapsamında 3 işletmeci gözaltına alındı. Türkiye'ye "halka ilişkiler uzmanı" ya da "dansçı" olarak çalıştırılma vaadiyle getirildikleri belirlenen kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Ankara Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Türkiye

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