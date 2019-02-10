Rus ve Ukraynalı 66 kadın için karar verildi! Hepsi aynı yerden kurtarıldı...

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesindeki gece kulübünde aralarında yabancıların da bulunduğu kadınların çalıştırılmaya zorlandığı ihbarını aldı. Bunun üzerine gece kulübüne operasyon düzenleyen ekipler, çoğunluğu Ukrayna ve Rusya'dan getirilen 66 kadını kurtardı.
Soruşturma kapsamında 3 işletmeci gözaltına alındı. Türkiye'ye "halka ilişkiler uzmanı" ya da "dansçı" olarak çalıştırılma vaadiyle getirildikleri belirlenen kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Ankara Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. (AA)
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