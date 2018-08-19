Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

ABD’de rakip siyasi partilerin Türkiye karşıtı politikalarda birleşmesini Rus siyasiler ve dış politika uzmanları “büyük bir oyunun” göstergesi olarak değerlendiriyor. Cumhuriyetçi Donald Trump yönetimi, Türkiye’ye karşı sert söylemini artırırken, rakibi olan Demokrat Parti çevresinden tam destek alıyor. Liberal medya ise Trump’ın yaptırım politikalarını eleştirse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef gösteren yayınları aralıksız sürdürüyor.
"ERDOĞAN'I DEVİRMEYE YA DA DİRENCİNİ KIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Eğitim Komisyonu Başkanı ve uluslararası siyaset uzmanı Vyaçeslav Nikonov, Cumhuriyetçi Beyaz Saray’ın ve liberal medyanın Türkiye’ye yönelik öfke kampanyasında birleşmesini Facebook sayfasından yorumladı. Nikonov, “Washington’dan yapılan öfkeli saldırıya ve dünyanın liberal medya kaynaklarının Erdoğan’a karşı yürüttüğü aynı derecede öfkeli kampanyaya bakılacak olursa çok büyük bir oyun oynanıyor. Erdoğan’ı devirmeye ya da direncini kırmaya çalışıyorlar” ifadelerini paylaştı.
"TÜRKLERİ ÇOK İNCİTTİ"
Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov da, “ABD politikasının kaba tarzı Osmanlı İmparatorluğu’nun, büyük Türk dünyasının varisleri olarak gururlu bir millet olan Türkleri incitti” dedi. Markov, ABD’nin Türkiye’ye yönelik eylemlerinin yanlış olduğunu vurgulayarak, “Gözümüzün önünde ABD, Türkiye ile uzun vadeye dönük olarak sert bir kavgaya tutuşmuş durumda” ifadelerini kullandı.
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