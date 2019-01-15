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Rus voleybolcular olay sonrası şoka girdi! Başkent'te feci kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 06:20 | Son Güncelleme

Ankara'da üç otomobil ile bir otobüs ve polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri sevk edildiği hastanenin acil servis girişinde ambulanstan inerek kaçtı. Otobüste bulunan Rusya'nın Zenit Kazan voleybol takımı kafilesindeki sporcular kazayı yara almadan atlattı. Voleybolcular daha sonra olay yeri yakınındaki konaklayacakları otele yaya olarak gitti.

Rus voleybolcular olay sonrası şoka girdi! Başkent'te feci kaza!

Konya yolu Mevlana Bulvarı'ndan Gölbaşı istikametine seyreden Mert Karagöz'ün kullandığı 06 NHR 06 plakalı otomobil, Çukurambar mevkisinde aynı yöne giden Muhammet Gökmen idaresindeki 06 GF 363 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde Halkbank ile yapacağı maç için Ankara'ya gelen Zenit Kazan voleybol takımını taşıyan Mustafa Gökoğlu'nun kullandığı 06 ZDZ 98 plakalı otobüs ile kafileye eskortluk yapan 06 A 5733 plakalı polis aracı ve Abdurrahman Erdem yönetimindeki 34 LD 7867 plakalı bir otomobile çarparak devrildi.

Kazada, devrilen otomobilin sürücüsü Mert Karagöz ile aynı araçta bulunan Nur Bala Göksu Ofluoğlu yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ AMBULANSTAN İNEREK KAÇTI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mert Karagöz, hastanenin acil servis girişinde ambulanstan inerek kaçtı.

Alkollü olduğu öğrenilen Karagöz, bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak 10 Nisan Polis Merkezine götürüldü. Karagöz, işlemlerinin ardından tedavisi için tekrar hastaneye sevk edildi.

SPORCULAR ŞOKA GİRDİ

Kaza sonrası Rusya'nın Zenit Kazan voleybol takımını taşıyan otobüste küçük çapta hasar meydana geldi. Sporcular ise kazayı yara almadan atlattı. Olayın şokuyla bir süre şaşkınlık yaşayan voleybolcular otobüsten inip kalacakları otele yaya olarak gitti.

Voleybol takımının geceyi geçireceği otelin kazanın meydana geldiği yere yaklaşık 500 metre mesafede olduğu bildirildi.

Zenit Kazan voleybol takımının 2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde 16 Ocak Çarşamba günü saat 17.30'da Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Halkbank ile mücadele edeceği öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Konya yolu Mevlana Bulvarı'nın Gölbaşı yönü üç şerit olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Bu sürede ulaşım polis ekipleri tarafından iki şeritten kontrollü sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası Zenit Kazan voleybol takımı

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