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Rus Yanlısı Ukraynalı Siyasetçiden Takas Çağrısı

18.04.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Rusya yanlısı siyasetçilerinden Viktor Medvedçuk, kuşatma altındaki Mariupol kentinde mahsur kalan Ukraynalı güçler ve siviller ile takas edilerek, kendisinin Moskova'ya gönderilmesi çağrısı yaptı. Medvedçuk’un videolu çağrısını Ukrayna Güvenlik Dairesi (SBU) bugün yayınladı.

Rus Yanlısı Ukraynalı Siyasetçiden Takas Çağrısı

Medvedçuk, Ukrayna tarafından Mariupol’u savunanlar ve kentten insani koridor aracılığıyla çıkamayanlarla takas edilmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

Viktor Medvedçuk çağrıyı, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye yaptı. Video, SBU’nun Facebook sayfasında yayınlandı. Videoda Medvedçuk’un kendi iradesiyle konuşup konuşmadığı ise bilinmiyor.

İKİ İNGİLİZ MEDVEDÇUK’LA TAKAS EDİLMEYİ İSTEDİ

Ukrayna’da Rus güçlerinin yakaladığı iki İngiliz savaşçı da aynı saatlerde, Rus devlet televizyonu ekranlarındaydı. İki İngiliz, Ukraynalı yetkililerin elindeki Medvedçuk ile takas edilme talebinde bulundu.

Rossia 24 kanalının yayınladığı görüntülerde, Shaun Pinner ve Aiden Aslin adlı savaşçıların da kendi iradeleriyle konuşup konuşmadıkları belirsiz.

İki İngiliz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan Rusya yanlısı Viktor Medvedçuk’un serbest bırakılması karşılığında evlerine dönmek için yardım istedi.

Pinner ve Aslin, Rus kuşatması altında ağır çatışmaların yaşandığı liman kenti Mariupol’da Ukrayna adına savaşıyordu.

Yorgun ve gergin görünen Pinner videoda ‘‘Beni eve geri göndermesi için hükümete çağrıda bulunuyorum. Eşimi yeniden görmeyi istiyorum’’ dedi. Pinner hem kendisi gem de Aslin adına İngiltere Başbakanı Johnson’a doğrudan seslendi. Pinner, çok az Rusça konuştuğunu ve kendisine iyi muamele edildiğini belirtti.

Aslin ise ‘‘Boris Johnson gerçekten İngiliz vatandaşlarını düşünüyorsa o zaman bize yardım etmeli’’ diye konuştu.

Rus televizyonundaki görüntülerde kimliği belirsiz bir kişinin, Pinner ve Aslin’e cep telefonundan Medvedçuk’un eşi Oksana’nın hafta sonunda bir çağrı yaparak, Ukraynalı siyasetçinin iki İngiliz’le takas edilmesini talep ettiği videoyu izlettiği görülüyor.

Aslin, ‘‘Boris, Oksana’nın çağrısını dikkate almalı’’ diye konuştu.

Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu’nun lideri Medvedçuk, en küçük kızının vaftiz babasının da müttefiki Putin olduğunu söylüyor.

Medvedçuk, vatana ihanet ve terör finansmanı suçlamaları nedeniyle geçen yıl Mayıs ayında ev hapsine alınmıştı. Rusya yanlısı siyasetçi, hakkındaki suçlamaları reddediyor. Rus işgalinin 24 Şubat’ta başlamasından birkaç gün sonra ev hapsinden kaçan Medvedçuk, daha sonra Ukrayna güçlerince yakalanmıştı.

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