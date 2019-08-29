HABER

Rus yapımı insansı robot Erdoğan'ı tanımadı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2019 13:33 | Son Güncelleme

Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov’un gözetiminde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Rus insansı robot FEDOR, MAKS-2019 açılışı kapsamında Dünya’yla gerçekleştirilen telekonferans sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyamadı ve kendisinden ‘tanımlanamayan bir katılımcı’ olarak söz etti.

Rus yapımı insansı robot Erdoğan'ı tanımadı

Sputnik'in haberine göre Rusya’nın ilk insansı robotu FEDOR, şahsi Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘telekonferanstaki tanımlanamayan katılımcı’ ifadelerini kullandı.

Salı günü gerçekleştirilen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı’nın açılışının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alesander Skvortsov ve Aleksey Ovçinin isimli kozmonotların bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’yla (UUİ) Roscosmos Şirketler Grubu’nun fuar standından bir telekonferans gerçekleştirmişlerdi.

Görüşme sonrası attığı tweet’te FEDOR, “Dün (27 Ağustos) Kremlin ve tanımlanamayan bir başka katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz telekonferans esnasında Skvortsov bana üç kez bakarak sağ eliyle bu işareti yaptı. Dış iskelet testlerimize ise bugün başladık” açıklamasını yaptı.

Söz konusu açıklaması, yapay zekâ teknolojisine sahip insansı robot FEDOR’un Erdoğan’ı tanıyamadığı anlamına geliyor.

22 Ağustos’ta UUİ’ye gönderilen insansı robot FEDOR’un ismi uçuş öncesinde Skybot F-850 olarak değiştirilmişti. Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov’un gözetiminde görevlerini yerine getirecek olan FEDOR’un Dünya’ya dönüşü ise 7 Eylül’de olacak şekilde planlandı.

Geçtiğimiz hafta Soyuz MS-14 uzay aracı ile, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan ancak UUİ’ye zamanında ulaşamadığı için kenetlenemeyen insansı robot FEDOR, ikinci denemesinde kenetlenme işlemini tamamlamıştı.

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Dünya bu gemiyi konuşmuştu! Çok tartışılacak Türkiye iddiasıDünya bu gemiyi konuşmuştu! Çok tartışılacak Türkiye iddiası
Çin'in Nijerya'daki Petrol Yatırımları 16 Milyar Dolara UlaştıÇin'in Nijerya'daki Petrol Yatırımları 16 Milyar Dolara Ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
insansı robot Rusya erdoğan tanımadı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cebelitarık’tan ayrılan İran tankeri Adrian Darya 1'in Türkiye karasularına girdiği iddia edildi

Dünya bu gemiyi konuşmuştu! Çok tartışılacak Türkiye iddiası

Meksika’daki gece kulübü saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi

Meksika’daki gece kulübü saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi

Türk tırları 12 gündür Suudi Arabistan'da bekletiliyor

Türk tırları 12 gündür Suudi Arabistan'da bekletiliyor

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani’nin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi zehirlenerek öldürüldü mü?

Her 5 yılda bir oluyor! 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

Her 5 yılda bir oluyor! 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

İran: Önce ekonomik terörizmi sonlandırın

İran: Önce ekonomik terörizmi sonlandırın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.