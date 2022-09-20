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Rus yayıncı Avrupa'yla böyle dalga geçti! Mutfak gazını 24 saat açık bırakarak canlı yayın yaptı

20.09.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus bir Twitch yayıncısı, büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya olan Avrupalılarla yaptığı yayınla dalga geçti. Evindeki ocağı 7/24 açık tutarak canlı yayın yapan Rus yayıncı, Rusya'da doğalgaza ayda sadece 1,44 Euro ödendiğini de belirterek "Fantastik Rus ayrıcalığının keyfini çıkardığını" ifade etti. Söz konusu yayında ise sadece açık olan ocak yer alıyor.

Rus yayıncı Avrupa'yla böyle dalga geçti! Mutfak gazını 24 saat açık bırakarak canlı yayın yaptı

Rusya, Ukrayna Savaşı'nın ardından gelen yaptırımlara Avrupa'ya gaz akışını kısıtlayarak yanıt verdi. Kış aylarının da yaklaşmasıyla Avrupa enerji krizi tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bir Rus Twitch yayıncısı ise yaptı yayınla adeta bu durumla dalga geçti.

AVRUPA SUNUCUSUNDAN YAYIN YAPIYOR

"russiangas1" adlı Twitch kanalının sahibi olan Rus yayıncı, "Russian Gaz 24 \ 7 1.44 Eur \ Month" başlığıyla 24 saat boyunca mutfak gazını açık tuttuğu bir yayın yapmaya başladı. Canlı yayını Avrupa sunucuları üzerinden yaparak, yayını Avrupalı Twitch kullanıcılarına izleten yayıncının o yayını hem espri konusu oldu hem yaşanan doğalgaz krizinin geldiği noktayı gösterdi.

GAS

"AYDA SADECE 1,44 EURO"

Yayının açıklamasında, "Rusya'da doğalgaza ayda sadece 1,44 Euro ödendiği" belirten yayıncı, fantastik Rus ayrıcalığının keyfini çıkardığını ifade etti. Canlı yayına denk gelen Rus kullanıcılar, ortamın "şömine gibi ısınmasını" sağlayan bir kanal açtığı için yayıncının fikrini "dahice" olarak nitelendirdi. Bazı Twitch kullanıcıları da sınırlı kaynakların harcanmasına tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya doğal gaz Avrupa
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