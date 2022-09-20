Rus yayıncı Avrupa'yla böyle dalga geçti! Mutfak gazını 24 saat açık bırakarak canlı yayın yaptı

Rusya, Ukrayna Savaşı'nın ardından gelen yaptırımlara Avrupa'ya gaz akışını kısıtlayarak yanıt verdi. Kış aylarının da yaklaşmasıyla Avrupa enerji krizi tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bir Rus Twitch yayıncısı ise yaptı yayınla adeta bu durumla dalga geçti.

AVRUPA SUNUCUSUNDAN YAYIN YAPIYOR

"russiangas1" adlı Twitch kanalının sahibi olan Rus yayıncı, "Russian Gaz 24 \ 7 1.44 Eur \ Month" başlığıyla 24 saat boyunca mutfak gazını açık tuttuğu bir yayın yapmaya başladı. Canlı yayını Avrupa sunucuları üzerinden yaparak, yayını Avrupalı Twitch kullanıcılarına izleten yayıncının o yayını hem espri konusu oldu hem yaşanan doğalgaz krizinin geldiği noktayı gösterdi.

"AYDA SADECE 1,44 EURO"

Yayının açıklamasında, "Rusya'da doğalgaza ayda sadece 1,44 Euro ödendiği" belirten yayıncı, fantastik Rus ayrıcalığının keyfini çıkardığını ifade etti. Canlı yayına denk gelen Rus kullanıcılar, ortamın "şömine gibi ısınmasını" sağlayan bir kanal açtığı için yayıncının fikrini "dahice" olarak nitelendirdi. Bazı Twitch kullanıcıları da sınırlı kaynakların harcanmasına tepki gösterdi.



