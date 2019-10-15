Rus yetkililer ABD'nin Türkiye yaptırımlarını eleştirdi

MOSKOVA (AA) – Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının kendi için kamuoyuna yönelik olduğunu belirterek, “Bu yaptırımlar Türkiye için bir tehdit değil ve ona zarar vermeyecek. Yaptırımların amacı yalnızca ABD’de kamuoyunu sakinleştirmek, daha fazlası değil.” dedi.

Cabarov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan kamuoyundaki baskı nedeniyle “yaptırım oyununu” oynamak zorunda kaldığını söyledi.

Söz konusu yaptırımların Türkiye açısından bir tehlike yaratmayacağına işaret eden Cabarov, “Bu yaptırımlar Türkiye için bir tehdit değil ve ona zarar vermeyecek. Yaptırımların amacı yalnızca ABD’de kamuoyunu sakinleştirmek, daha fazlası değil.” diye konuştu.

Cabarov, Rusya’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımlardan fayda sağlamak gibi bir amacının ise olmadığını savunarak, “Rusya, başka ülkelere uygulanan yaptırımlardan fayda sağlayan bir ülke değil. Biz ortaklarımıza son derece dürüst davranıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.