HABER

Rus yetkililer ABD'nin Türkiye yaptırımlarını eleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:49 | Son Güncelleme

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov: - "(ABD'nin Türkiye yaptırımları) Yaptırımların amacı yalnızca ABD’de kamuoyunu sakinleştirmek, daha fazlası değil” - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev: - “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’deki operasyonu yaptırımlar nedeniyle durduracağını gerçekten düşünen var mı?"

MOSKOVA (AA) – Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının kendi için kamuoyuna yönelik olduğunu belirterek, “Bu yaptırımlar Türkiye için bir tehdit değil ve ona zarar vermeyecek. Yaptırımların amacı yalnızca ABD’de kamuoyunu sakinleştirmek, daha fazlası değil.” dedi.

Cabarov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan kamuoyundaki baskı nedeniyle “yaptırım oyununu” oynamak zorunda kaldığını söyledi.

Söz konusu yaptırımların Türkiye açısından bir tehlike yaratmayacağına işaret eden Cabarov, “Bu yaptırımlar Türkiye için bir tehdit değil ve ona zarar vermeyecek. Yaptırımların amacı yalnızca ABD’de kamuoyunu sakinleştirmek, daha fazlası değil.” diye konuştu.

Cabarov, Rusya’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımlardan fayda sağlamak gibi bir amacının ise olmadığını savunarak, “Rusya, başka ülkelere uygulanan yaptırımlardan fayda sağlayan bir ülke değil. Biz ortaklarımıza son derece dürüst davranıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de Facebook üzerinden ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

ABD yaptırımlarının dış politikadan ziyade iç siyaset için kullanıldığını belirten Kosaçev, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’deki operasyonu yaptırımlar nedeniyle durduracağını gerçekten düşünen var mı? Veya İran’ın nükleer programını durduracağını? Sadece Trump’ın rakipleriyle sorunlarını belirli oranda çözüyor.” ifadelerini kullandı.

Trump, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini dün imzalamıştı.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
/ek fotoğraf / Ambulansa yol vermeyen sürücüye 2 ay 15 gün hapis cezası/ek fotoğraf / Ambulansa yol vermeyen sürücüye 2 ay 15 gün hapis cezası
Elazığ’dan Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusuElazığ’dan Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Suriye yaptırım

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Siirt'te askerin dikkati faciayı önledi!

Teröristlerden hain tuzak! Facianın eşiğinden dönüldü

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.