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  4. Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

04.12.2020 15:32 | Son Güncelleme:
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Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

Stas Reeflay isimli bir Rus YouTuber, bir izleyicisinin para teklifi üzerine 28 yaşındaki hamile kız arkadaşını soğukta bekleterek öldürdü.

Rusya'da kan donduran bir olay yaşandı. Yerel medyadaki habere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1,000 dolar vereceğini söyledi. Bunun üzerine Reeflay’ın, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapattığı belirtilirken, Grigoryeva’nın hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

CİNAYET SONRASI YAYININA DEVAM ETTİ

Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay’ın sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti. Yaşanan olayın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı ‘kadınlara yönelik şiddet ve zulüm sahnelerini sorunsuzca gösterdiği’ gerekçesiyle YouTube'a tepki gösterdi.

OLAY İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Rusya Soruşturma Komitesi, "Evinde cesedi bulunan genç adamın ölen kişiye karşı olası hukuka aykırı eylemleri olup olmadığı kontrol edilecek" açıklamasında bulundu.


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