Vladivostok şehrinde çekilen görüntüler Rusya'da çok konuşulan konular arasına girdi.
Rus yüzücüler buz gibi sulara daldı
Rusya'da soğuk suda yüzenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok.
Ülkede kimi sağlık açısından, kimi farklı bir deneyim olduğu için kimi ise çılgınlık olsun diye buz gibi sulara giriyor.
Vladivostok şehrinde çekilen görüntüler Rusya'da çok konuşulan konular arasına girdi.
Yüzücüler -30 dereceyi bulan havada suya girdiler.
Buzla kaplı suda yüzenleri görenler ise oldukça şaşırdı.
Yüzücüler sudan çıktıktan sonra ajanslara röportaj verdiler.
Yüzücülerden Natalia Aksenova, " bunu yaklaşık 10 yıldır yapıyorum" diyerek duruma ne kadar alışık olduğunu dile getirdi.
Arkadaşı Natalia Lipunova ise geçen yıl da soğuk suda yüzdüğünü söyledi.
Lipunova, "Dışarıda hava -28C iken 4 derece suda yüzmüştük" dedi.
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