Rus Zafer Bayramı, Kemer'de kutlandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Rus vatandaşları, 'Zafer Bayramı'nı kutladı. Rusya ve Türkiye bayraklarıyla kutlamalara katılan yerleşik Ruslar, büyük coşku yaşadı. Kemer Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Rusya Federasyonu Zafer Bayramı etkinlikleri, Rusya Antalya Konsolosluğu ve Antalya'daki Rus derneklerinin katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Etkinliklere, Kaymakam Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, Rusya'nın Antalya Başkonsolos Yardımcısı Viacheslav Mikhaylov, Konsolos Ivan Stephanov, sivil toplum örgütleri, turizmciler ile ilçede yerleşik yaşayan Rusların yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Kırgızistan, Gürcistan, Belarus ve Kazakistan'dan turistler katıldı. Program, 2'nci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Rusya ve Gürcistan halk dansları toplulukları gösteriler sundu. Antalya'da yerleşik yaşayan Rus öğrenciler de çeşitli gösteriler sergiledi. Gösterilerin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan Kemer Belediyesi önüne kadar kortej Zafer Yürüyüşü yapıldı. Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, törende yaptığı konuşmada, "Rus dostlarımıza buraya geldikleri ve programı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. 2'nci Dünya Savaşı büyük bir insanlık trajedisine sahne oldu. Bu savaşta yaşamını yitiren tüm insanları saygıyla anıyoruz. Rus halkının Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Rus halkının Zafer Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Rus halkı ülkelerini kurtarmak için büyük bir kurtuluş mücadelesi vermiş. Biz de bunu Kurtuluş Savaşı zamanında yaptık. Tabii vatanını korumak bir bedel gerektiriyor. Onlar da o bedeli ödeyerek vatanlarını kurtarmışlar. Onların bayramlarını kutluyorum" diye konuştu. Rus Zafer Bayramı'nın Türkiye'de sadece Kemer'de kutlandığını belirten Başkan Topaloğlu, "Sadece Kemer'de olması bizim için büyük mutluluk. Çünkü en fazla Rus turist getiren yer Kemer'dir. Gerçekten biz artık Rus halkıyla iç içe olduk. İki halkın dostluğunun devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

