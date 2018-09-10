"Rusça geleceğin ticaret dili"

İSTANBUL, (DHA) - RUSÇA’NIN giderek yaygın bir dil haline geldiğini söyleyen Company Sevindik Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Sevindik, "Rus ülkelerine yatırımlarımız her geçen gün artıyor, ilişkilerimiz de gelişiyor. O yüzden Rusça artık geleceğin turizm ve ticaret dili. Rusça öğrenen Türkler ise birçok sektörde yüksek kazançla, kolay iş bulma imkanına sahip" dedi.

Rusçanın yaklaşık 20 ülke tarafından ana dil olarak tercih edildiğini belirten Sevindik, "Dünya üzerinde Rusça konuşan sayısı 277 milyonu aştı. Birleşmiş Milletler'de (MB) altı lisandan biri olan Rusça, sadece anavatan Rusya’da değil, aynı zamanda Belarus, Ukrayna, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan başta olmak üzere tüm Orta Asya ülkelerinde de konuşuluyor" diye konuştu.

Türkiye’ye her yıl giriş yapan Rus turist sayısının giderek arttığına dikkat çeken Sevindik, "Türkiye’de turizm ve ticaret alanında faaliyet gösteren birçok firma çalışanları da Rusça öğrenmek zorunda kalıyor. Türkiye’de 5 sene öncesine kadar birkaç üniversite haricinde asgari seviyede olan Rusça Bölümü günümüzde birçok vakıf üniversitesinde açıldı" ifadelerini kullandı.