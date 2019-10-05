Bu yıl 5’incisi düzenlenen, Rusya'nın ünlü edebiyatçısı Aleksandr Puşkin'in 200'üncü doğum yıl dönümüne atfedilen Rusça Olimpiyatları'nın finali Marmaris'te gerçekleştirildi.

Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen final etabına Türkiye'nin çeşitli illerinden 100 finalist katıldı.

Türk ve Rus milli marşlarının çalınmasıyla başlayan finalde Rusça öğrenen lise, kolej ve üniversite öğrencileri dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere 5 bölümden oluşan yeterlilik testinden geçti. İki dilli çocuklar için olimpiyatlar 6-9 yaş (küçükler) ve 10-15 yaş (büyükler) olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

Finalistler, Rusça bilgilerini dil ve edebiyat kategorisinde ayrı ayrı gösterdi. Genç katılımcılar Rusça düzeyini belirlemek için sözlü bir mülakattan geçirildi ve Puşkin'in şiirleri okudu.

Rus Dünyası Vakfı desteği ile Slav Dilleri Eğitimcileri ve Tercümanlar Derneği tarafından yapılan organizasyonda, Türkiye genelinde 3 binden fazla katılımcıyı, üniversitelerin Rus Dili bölüm başkanları değerlendirdi.