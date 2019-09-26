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Ruslar artık balkonlarda sigara içemeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 14:03 | Son Güncelleme

Rusya’da 1 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni kanun ile Rusya’da artık otel, apartman ve pansiyonların balkonlarında sigara içilemeyecek ve mangal yapılamayacak.Rus hükümeti tarafından kabul edilen yönetmelik doğrultusunda Rusya’da hiç kimse istediği gibi sigara içip mangal yapamayacak.

Rusya’da 1 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni kanun ile Rusya’da artık otel, apartman ve pansiyonların balkonlarında sigara içilemeyecek ve mangal yapılamayacak.
Rus hükümeti tarafından kabul edilen yönetmelik doğrultusunda Rusya’da hiç kimse istediği gibi sigara içip mangal yapamayacak. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus hükümeti tarafından onaylanan ve 1 Ekim’de yürürlüğe girecek olan yönetmelik ile ilgili açıklama yaparak, “Rusya Hükümeti tarafından güvenlik amacıyla bir dizi tasarı yönetmelik kabul edildi. Artık yasalar çerçevesinde otellerin, apartmanların, pansiyonların, dairelerin balkonlarında veya sundurmalarında sigara içmek, ateş yakmak, mangal yapmak, barbekü yapmak yasaklanıyor” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yönetmeliğin sigara içmek için oluşturulan sigara alanlarını kapsamadığı belirtilirken, olası yangın durumlarına dair alınan tedbirlere göre sinema salonlarında film başlamadan önce izleyiciler yangın konusunda bilgilendirilecek. Hastanelerde ise binaların ilk katı sadece çocuklar ve ağır hastalar için tasarlanacak. Böylece olası bir yangında tahliyeler kolaylaşacak. Yasanın 1 Ekim’de yürürlüğe gireceği açıklanırken son çalışmaların Rusya Acil Durumlar Bakanlığınca yapıldığı belirtildi.

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